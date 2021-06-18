Şenol Güneş'in "totemi" varmış.
Basın bu kelimeyi sözbirliği etmiş kullanıyor ama "fetiş" ya da "uğur" demek daha uygundur kanısındayım.
Bu totem ya da fetiş ya da her ne karın ağrısıysa, elbise. 2002 yılında "eski moda giyindiği" için eleştiriliyordu... Senegal takımının Fransız hocası modern giyime örnek gösteriliyordu... Çağdaş Atatürk Türkiyesi böyle mi tanıtılırdı?
Amaç spor değil tanıtımdı, öyle ya... Keşke oraya Keriman Halis ya da Feriha Tevfik hanımları gönderseydik...
Ama Senegal'i yendik.
Böylece, Şenol Güneş'in "gri takım elbisesi" kıymete bindi. Bir bankanın taşra şubesinde veznedar kılığı.
Keramet terzideydi yani!
Meğer hocanın (futbolda kolunu sallasan hocaya değiyor ya) böyle başka marifetleri de varmış. Gene elbiseyle ilgili.
Beşiktaş'a hocalık ettiği dönemde her Fener maçına bordo kravat ve mavi gömlekle çıkarmış (Trabzon renkleri) ve hep kazanırmış...
Fatih Terim sık sık giysi değiştirdiği için şampiyonluğu kaçırmış olmalı.
Fakat Şenol Hoca, Galler maçında Senegal "kombinasyonunu" denemiş, madara olmuş.
Şu kadarı bile, "kafa yapımızı" göstermeye yeterlidir.
Biz akılcı insanlar değiliz.
Kendi kendimize gaz vermeyi de pek iyi biliriz.
Çetin Altan'ın deyimiyle "Türk'e Türk propagandası yapmak" başarı kazanmaya yeter sanırız.
Arkasından da hayal kırıklığı, hüsran gelir.
"Koronadan ne korkacakmışım, o da benim gibi insan" diyenler başka bir sonuç da beklemesinler.
Öyle olmasaydı, intihar etmeye kalkışan vatandaş, onu kurtarmaya çalışan iyiliksever vatandaşı öldürmezdi. Bunu da gördük.
***Biz sado-mazo insanlarız.