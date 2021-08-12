Yeni kurulan partilerden daha parti büyüyüp "ele gelmeden" edilen istifalar çok eğlencelidir...

Ve de hazindir...

Umduğunu bulamayanlar, hayal kırıklığına sıfır noktasından da değil, eksiden kapılanlar...

Olay arayan basın bunları "deprem" diye pazarlıyor. (Gerçek depreme de "korkutan deprem" diyorlar.)

Deprem meprem olduğu yok...

Çünkü bu ayrılıklar kimsenin umurunda değildir, en başta o partinin.

Bazıları da ancak birileri istifa ederse hatırlanabiliyor.

İşte Memleket Partisi'nin taşra örgütlerinden biri kopmuş... Partinin yönetim tarzını beğenmemişler...

Hangi partiydi o?

Muharrem... Muharrem...

***

Muharrem İnce de,mesajını ısrarla ve ısrarla vermeyisürdürüyor. (Mahmut Övür kardeşim,kulakların çınlasın.)Bir televizyon programına çıkmış.Medya kendisine ambargo uyguladığı için bundan böylebeyan etmişti fakat nedense önünü dönmüş.Satacak başka malları olmadığı için geçmişte yaşayan Kemalistler gibi (o da onlardan biridir), Muharrem İnce de bir türlü 2018 seçimlerinden kopup günümüze gelemedi.Gene ah vah, hep ah vah...Gazeteciye,da diyemiyor, çünkü yok.Yenilgi sarhoşu olan İnce'nin, bir de kazansa kimbilir zafer sarhoşluğu nasıl geçecek...Bana haksızlık ettiler... Partim benim arkamda durmadı... Oylarıma sahip çıkmadılar...Ben o gece sarhoş olmadım, sarhoş diye adımı çıkardılar... İkinci tura kaldık diye yalan söylediler... Para harcamadılar... Kurultayda beni memişhane kapısına oturttular... Aslında o seçim gecesi istifa etmeliydim... Yok yok, Kemal Bey banadediği zaman istifa etmeliydim... Allah bilir bana oy da vermemişlerdir bunlar...Başka bir şey dediği yok.Bu söyledikleri doğru mudur? Elhak doğrudur.Ama artık sıktı, kabak tadı verdi.oynamayı çok sevdi ama bununla oy alınmaz.O da alamayacak zaten.Büyük havalarla ortaya çıktı, yüzde 1'de çakıldı kaldı.Diğerdaaynı yüzdelerde geziniyorlar.diyorduk, bendeniz daha gerçekçiolma telaşıylademiştim,hiç oralara bile ulaşabilmiş değildir.Program yok, peki kadro?Şu partide bana Muharrem'den başka bir tek tanınmış kişi gösterebilir misiniz?Hanifalan... Kazanırsam falanca bakanım şudur, filanca bakanım budur...Yok böyle bir şey.Bak,ün bile yanında eski kadrosundan Monik diye bir hanım var, senin Anjelik'lerin, Surpik'lerin nerede?Ortayakoymazsan sana niçin oy verelim Muharrem, biz manyak mıyız?