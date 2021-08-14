Engin Ardıç

14 Ağustos 2021

İkinci Roma Kuşatması

Bu seferkomutasında!Arkayı açmayın dagibiyemeyelim. Merhumda saldırı gücü kuvvetliydi ama Kahlenberg yönünden gelip bizi arkadan vuracaklarını düşünememişti.Çünkü maşallah hep savaştayız.Bu sefer iç değil, dış düşmanlar.O havayı yaratıyor basın.Biz sizi çok iyi tanıdık, buyurun, bekleriz derlerse?Sürekli tarih yazıyoruz.altıncı olup geliyorlar, tarih.Kadın boksu ve okçuluk dışında sapır sapır dökülüyoruz, tarih.Hem otuz beşinci hem yirminci oluyoruz nasıl oluyorsak, tarih.Biraz da coğrafya yazsak?..kızımız da kazandığı altın madalyayı sırayla her önüne gelene armağan ediyor.

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Saint Johnstone... Randers...

Kim bunlar yahu?

Yerini yolunu bilen var mı?

Bunlarla tarih yazdık ve yazacağız.

Dinamo Batumi... Yok bir de Spartak Sohumi olsaydı...

Onlara da bir tarih...

Helsinki bile, Kopenhag bile yoklar Avrupa futbolunda.

Onları da yensek şampiyon gibi olacağız maşallah.

Alt tarafı eleme turları bunlar yahu...

"Şerefli mağlubiyetler" devri kapanmış, "dandik galibiyetler" devri başlamış.

Golleri atanlar da Boey, Feghouli. Felix, Edgar, Bakasetas, Trondsen...

Fahri Türkler!

Ama sıra Paris Saint-Germain, Real Madrid'e falan gelince orada şeref de sökmüyor şan da.

Hadi çocuklar, Danimarka'nın ve Finlandiya'nın kasabalarını yakıp gelelim.

Çünkü Viyana'yı kuşatıyoruz ama alamıyoruz.

Roma'da da makarnaya domates sosu dökeriz. Üstüne peynir de koyun, iyi gider.

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BU YAZININ ANA FİKRİ



"A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düşerek 39'unculuğa geriledi. Belçika liderliğini sürdürürken, Brezilya ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere dördüncü, İtalya beşinci sırada yer aldı."

(Gazetelerden...)