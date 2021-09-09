Millet aç, aç...

Geliyoruz geleceğiz yakındır.

Bu sefer bu iş tamam.

Hiçbir propaganda gürültüsü, aç midelerin gurultusunu bastırmaya yetmez.

Diyorlar.

Ama halk erken seçim de istemiyor ne hikmetse!

Yüzde 57.4 istemem demiş.

Yüzde 69.8 de bir erken seçim olacağına zaten inanmıyormuş.

Zarar yok. Meral Hanım inanıyor. Gerçi erken seçim tarihi tahminlerini ikide bir gözden geçirip değiştiriyor ama zarar yok.

Ona fikir veren muhalif yazarlar da sık sık madara oluyorlar ama gene zarar yok.

Fatih Terim, "Bütün sorumluluk benim" diyor ama istifa ediyor mu?

Şenol Güneş, "Bütün sorumluluk benim" diyor ama istifa ediyor mu?

Bu memlekette hey şey olunabiliyor ama rezil olunamıyor.

İktidara geleceklermiş...

Lakin gene ne hikmetse, CHP gene yüzde 25, hep yüzde 25 çıkıyor!

"Sorunları kim çözer?" sorusuna halkın 31.8'i gene AK Parti diyor.

"CHP çözer" diyenlerin oranı yüzde 20.5...

CHP seçmeninin beşte biri partisine inanmıyor ve güvenmiyor!

Ama bu sefer tamam.

Takmış yüzde 20'yi peşine, gümbür gümbür Kılıçdaroğlu geliyor!

Meral Hanım gelemiyor, çünkü ona güvenenlerin oranı yüzde 4.7...

Bu arada ne Muharrem İnce'den söz eden var, ne Ali Babacan'dan.

Sarıgül ile Davutoğlu çoktan gündemden düştüler.

Peki kim geliyor abi?

Ne bileyim ben, birileri geliyormuş işte...

Muhalefet iktidara aç, aç.

Geçen gün Alev Alatlı ne demişti?

"Açlık bitti, açgözlülük başladı" demişti...

Haksız mı?

***



MOZAİKMİŞ GERÇEKTEN

Türkiye çapında bir araştırma yapılmış, 4 bin kişilik bir örneklemeden DNA alınmış.

"Yüksek düzeyde genetik çeşitlilik" ortaya çıkmış.

Demek ki bu açıdan bir "ırk bütünlüğü" yok bu ülkede.

Çeşitli alt kültürler ve bir de üst kültür var, ama bunun da genetikle ilgisi yok.

Bu arada Toskana bölgesinde yaşayan İtalyanlarla da genetik açıdan akraba çıktık.

Bilindiği gibi o bölge "Etruria" olarak anılır, yani Etrüsk ülkesi.

Bu, dilleri ve yazıları bir türlü çözülememiş, zamanla Roma İmparatorluğu ve Latin kültürü içinde eriyip gitmiş, tarihe karışıp yok olmuş bir halktır.

Önlerine gelenin Türk olduğunu ileri sürenler, elbette Etrüskler'in de Türk olduklarını söylemişlerdi...

Hani Aka Türkleri'nin başbuğu Ağa Memnun gibi...

İster misiniz Etrüskler gerçekten Türk olsunlar?

Afet Hanım'ı mezarından çıkarıp kafatası ölçtüremeyeceğimize göre, Muazzez Hanım'a soralım.

Şaka bir yana, bu genetik araştırma, Cilalı Taş Devri'nde Anadolu'dan İtalya'ya bir göç olduğunu gösteriyor.

Düşünen beyinlere de, birçok Anadolu Türkü'nün aslında 1071'de Malazgirt yoluyla gelmiş değil, atalarının binlerce yıldır burada olduğunu...

Demek ki Türklük bir ırk meselesi değil bir kültür meselesiymiş.

Her millet gibi.