Korona aşısı bedava, sahte test belgesi 200 lira.

Ne akıllar...

Sokağa atacak parası bol olanlar için 300'e, 500'e de varmış.

Ne akıllar...

Hatta 2 bin liraya kadar çıktığı söyleniyor.

Ne akıllar...

Test yaptıran pozitif çıksa dahi negatif raporu veren varmış...

Ne akıllar...

Bir hemşire, yani insanların sağlığını korumakla görevli bir bayan, sahte PCR testi sonucu satarken yakalanmış.

Ne akıllar...

Sahte belge polisten koruyor ama virüsten korumuyor.

Ne akıllar...

"Bana bir şey olmaz" diye ortalıkta serbestçe dolanıyorlar...

Ne akıllar...

"Bulaştırsam da ölecek olan ben değilim ya, karşımdaki düşünsün."

Ne akıllar...

Aşıda "mikroçip" varmış.

Ne akıllar...

Pardon, mikroçip nedir ağabey?

Ne akıllar...

Bu mikroçiple Amerikan emperyalistleri bizi uzaktan kontrol edeceklermiş.

Ne akıllar...

Kısırlık yapıyormuş... Yok yok, tam tersine doğurganlığı artırıyormuş.

Ne akıllar.

Sosyal medyada "aşıya karşıyım" diye atıp tutup sıkıyı görünce sağlık merkezinde kuyruk olanlar var.

Ne akıllar...

Brezilya'da bir dıngıl "sağlam olsun diye" üst üste altı aşı yaptırmış, yedinciye başvurunca yakalanmış.

Ne akıllar...

***

Bazı liberaller, düşünce, inanç ve teşebbüs özgürlüğü ile başıboşluk, serkeşlik ve kural çiğneme özgürlüğünü birbirine karıştırıyorlar.

Ne akıllar...

Bir ara "pedofiliyi" de cinsel özgürlük ayağından savunan liberal manyaklar vardı.

Ne akıllar...

Kaymakamlıkça yasaklanan "aşı karşıtı mitingin" adı "Büyük Uyanış"... Sloganı: "Özgürlüğün için plandemiye dur de"...

Ne akıllar...

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YAPMAZ ÖYLE KAKA ŞEYLER

"Oy avcılığı yapmıyoruz." Kemal Kılıçdaroğlu

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DEDİ

"Futbolda böyle şeyler hep var. Herkesin başına bu tür sonuçlar gelebiliyor. Ama keşke bizim başımıza gelmeseydi." Şenol Güneş