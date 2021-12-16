İlyada'yı Kürtçe'ye çeviriyorlardı, arkası gelmedi. Ya da biz duymadık.

Tarihi bir olaydı bu.

"Hamlet... Mirzaye Denmarke" var ama.

Kılıçdaroğlu'nun "arkadaşları" herhalde Kürtçe'yi de geliştirmek isterler ama ellerini taşın altına sokmazlar.

Onlar tarihte ilk kez televizyonda Kürtçe magazin programı yapan Rojin'i ölümle tehdit ederler. Tek kelime anlamasak bile ağzımız açık seyrediyorduk.

Kız lanet olsun demiş ve Almanya'ya kaçmıştı...

Kürt kültürü için ne yapılıyorsa esas olarak TC yapıyor!

Düşman olarak niteledikleri TC...

Kültür Bakanlığı Kürtçe altı temel eser yayınlamış, dördü de sıradaymış. 2022 için yirmi tanesi de programa alınmış.

Ehmede Hani'nin ünlü "Mem-ü Zin"i Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahneleniyor, 61 kere oynanmış. Van Devlet Tiyatrosu'nda da 38 kere oynanmış. (Eskiden Mem-ü Zin'i korkudan toprağa gömer, yılda bir çıkarıp okurlardı gizli gizli...)

Bütün bunlar, PKK'nın ve HDP'nin nefret ettiği Tayyip Erdoğan döneminde oldu.

Son beş yıl içinde tam 1431 Kürtçe kitap basılmış! Toplam baskı sayısı 1 milyon 310 bin... Korsanını bilemem.

Bunları kimse rüyasında bile göremezdi.

Bütün bunları TC yapıyor. Ya da hoşgörüyor.

Peki kendileri niçin yapmıyorlar?

Hani Kürtçe oyunlar oynayacak Diyarbakır Sanat Tiyatrosu? (Yılmaz Erdoğan, alo?) Niçin zengin Kürtler bir konsorsiyum oluşturup Kürtçe gazete çıkarmıyorlar?

Bölücülük yapmayacak, PKK'ya uşak olmayacak özel bir Kürt televizyonu nerede?

Cart cart atmak kolay...

Silah atmak daha da kolay diyenler şimdi toprak altında. Daha da girecekler.

Bir de devlet kuracaklarmış...

Kuracağın devlette eğitimi nasıl verecektin babo?

Hasan Cemal ve Ahmet Altan cevap versinler bakalım onların adına.

***



SÜSLENİN HAMŞOLAR

Yılbaşının Noel ile ilgisinin olmadığı yüzlerce kere yazıldı çizildi, söylendi.

Çam ağacı süslemenin yılbaşıyla ilgisi olmadığı da.

Kaldı ki Hazret-i İsa'nın öğretisine inanmayan için her iki kutlamanın da "abes" olduğu çok tekrarlandı.

Aldırmıyorlar.

Yılbaşı ağacı ve süslerine talep artmış...

Hani parasızlıktan ağlayanlar var ya, talep onlardan.

Süsler piyasada tükenmiş.

Ağaçlar elli liradan başlıyormuş, bin liraya kadar da çıkıyormuş. Bin liralıklar iki metre boyunda.

Orta boy bir yılbaşı ağacı (yok öyle bir ağaç!), süsleriyle birlikte 500 liraya çıkıyormuş.

Otellere de 10 bin liraya satıyorlarmış "devasa" ağaçları.

Demek ki sokağa atacak paranız var.

Eh, harcayın öyleyse ama ağlamayın.

Çocuğunuz da Noel Baba bekler.

Ona da bir "Pater Noster", iki de "Ave Maria" duası ezberletin ki yozlaşmanız tam olsun.

Noel ağacı yaptığınızı duyarlarsa belki sizi Avrupa Birliği'ne bile alırlar lan...

Cadılar Bayramı'yla Amerika'ya eyalet olacaktınız ama... Yattı mı o iş?