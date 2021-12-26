Kılıçdaroğlu'na bayılıyorum.
Yetmiş yıldır bu ülkede yaşarım, siyasi açıdan böyle yalancı, böyle pişkin, böyle vurdumduymaz, böyle nafile bir politikacı görmemiştim.
Yeni bir projesi varmış!
"Çok güzel bir planımız var" diyor...
Anlaşılan, birkaç yıl önce ortaya attığı balondan vazgeçmiş.
Hani şu, Orta Anadolu'ya ambalaj sanayii kenti kurma projesi...
Ecevit'in "Köykent" zırvasını da sollamış geçmişti.
Kentin adını gizli tutuyordu, çünkü kendisi de bilmiyordu.
Bu kentte yurt dışından diplomalı 25 bin gencimiz çalışacaktı. (O tarihte yurt dışından doktoralı toplam 500 kadar gencimiz vardı.) Harvard'da doktora yapmış adam gidip bozkırda paket yapacaktı.
Bunlar Şanghay'dan mal getirtecekler, paketleyip paketleyip Bakü'ye göndereceklerdi.
"Bunu niçin Çinliler kendileri yapmıyorlar?" demedi kimse...
Fakat kendi amigo gazetecilerinden biri, "Seçim öncesi 'bizim de bir projemiz olsun' telaşıyla ortaya atılmış" dedi de kendini çalıştığı gazetenin kapısında buldu...
***Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, Kemal Bey yeni bir proje geliştirmiş.
***Aranızda hâlâ "CHP'nin oyları niçin yüzde 22 dolaylarında geziniyor?" diye soran varsa, kendisiyle tanışmak isterdim doğrusu...