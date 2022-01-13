Paris Hilton yılbaşı partisi vermiş.
Ama bu dünyada değil...
"Metaverse" ortamında.
"Universe"ün "meta"sı, yani evrenin ötesi, "öte-evren"... Bunu Aristo bile akıl edememişti.
Parti Beverly Hills'teki malikânesinde düzenlenmiş.
Öte-evrenin Beverly Hills'i.
Peki bu hanım o sırada gerçek dünyada neredeymiş? Çok çalışıp yorulduğu için Maldivler'de tatilde.
Yok yok, balayında.
Dünyanın dört yanından birçok salak bu partiye katılmış.
Paris Hanım'ın elinde yepyeni bir Gucci çanta, altında da parlak pembe (böğk!) bir Bentley araba varmış...
Yok yahu, onun değil, partiye katılanlardan birinin elinde. Öyle ya, öyle bir partiye katılmak için "hava kasmak" gerekiyor.
Burada değil canım, o evrende.
Partiye giriş ücretsiz, fakat bu konuyu gazetesine yazan hamşo saçını 1 sterline yaptırmış, çantaya da 10 sterlin bayılmış.
Her şey sanal ama para gerçek.
Parti sırasında Paris Hanım Maldivler'de, 11 sterlini sokağa atan gazeteci hanım da 9 bin kilometre uzakta, Londra'daki evinin mutfağında...
İnsanoğlunun ahmaklığına sınır olmadığını bilen birçok firma, bu öte-evrende kullanılmak ve tüketilmek üzere sanal ürünler satıyorlar. Coca Cola da var, Nike da, Gucci de.
Her şey sanal ama para gerçek.
Parayı bastırıyorsun, bir şişe kola alıp sanal sanal içiyorsun, içmiş gibi yapıyorsun, içmiş kadar oluyorsun.
***Şimdi çokbilmiş çokbilmiş bu tezgâhın felsefesini yapan "entel yazarlar" da türedi...
***Bakalım suyu ne zaman çıkacaktır ve ne zaman "kripto para müflisleri" gibi "Metaverse batıkları" belirecektir?