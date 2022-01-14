İttihatçılar'ın "Hele bir gelelim, gerisi kolay" alışkanlığına ilk dikkat çeken Kemal Tahir olmuştu. Biz de defalarca yazdık. Şimdi bazı muhalif yazarların da bunu nihayet görmeleri sevindiricidir.

İttihatçılar tek amaç olarak kendilerine "Anayasa'yı yeniden yürürlüğe koymayı" seçmişlerdi. Sonrasını bilmiyorlar ve göremiyorlardı.

Anayasa'yı "her derde deva" sanıyorlardı.

Laf aramızda, en başında Mithat Paşa da öyle sanmıştı.

Günün birinde başardılar. Asıl büyük sorunlar ondan sonra patlak verdi.

Bir "federalizm benzeri" sistem içinde azıcık özgürlük sağladıkları her halk hemen ayrılmaya kalkıyordu...

Üç yıl içinde yüz seksen derece politika değiştirdiler, ırkçılığa saptılar.

Buna "fikir sefaleti" denmez de ne denir?

Asıl bu, imparatorluğu dağılmaya götürecek en kestirme yoldu.

Nitekim öyle oldu.

***

Bugün için de geçerlidir.Birbirine hiç benzemeyen hatta taban tabana zıt insanları biraraya getiren tek şeya duydukları derin nefret...Hele bir gitsin, gerisi kolay... Sanıyorlar.Eski Anayasa'yı geri getirmekten öte bir programları yok.Bunu daşekerine bulayıp yutturmayaçalışıyorlar.dan öte bir ekonomi planları da yok.Proje adını verdikleri birtakım zırvalarla vaziyeti idare etmeye bakıyorlar.Bu insanlar devlet yönetmeyedeğildirler.Uyumsuz bir koalisyon kurarlar ve kısa sürede birbirlerini yemeye koyulurlar.Kaç kere seyrettiğimiz filmi yeniden seyrederiz.Bundan önce çeşitliyaşadık, 1960-65 arası, 1971-80arası, 1991-2002 arası...Bu sefer de süresi kestirilemeyecek yeni bir fetret devri başlar.Türkiye bir kere daha vakit kaybeder.Yalnız vakit kaybetse gene iyi...

***

Hangi vatandaşdiyecektir?Hayır, bal gibi beş yıl oturacaktır.Bunagibi kılıflar uydurulacaktır.Ya da" gibi daha ciddi birbahane.Hanımefendiye de bir başkan yardımcılığı falan verilecek ve kendinihissetmesi sağlanacaktır.Bu onun için gerekli ve yeterli olacaktır.Devlet kadroları ayrılıkçılarla doldurulacaktır.FETÖ örgütü kovuşturmadan kurtulup rahatlayacaktır.Eski İttihatçılar imparatorluğu batırmışlardı, bunlar da cumhuriyeti batırırlar.Yani gene toprak kaybı...Onları getirirseniz, görürsünüz. Yanılmış olmayı çok isterim.