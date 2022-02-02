Jane diye bir hanım. Kendisi İngiliz.

Bunun bir "avatarı" varmış, Metaverse ortamında.

Bir hanımın resmine baktık bir avatarının, bu ikincisi kötü bir sanatçının çizdiği hani o çocuklar için hazırlanan üç boyutlu çizgi filmlerdeki tiplere benziyor.

Ya ne olacaktı, James Cameron'un filmindeki gibi mavi tenli ve kuyruklu mu olacaktı?

Yakında onu da yaparlar, merak etmeyin.

Şimdi sıkı durun: Bu Jane denen hanım, sanal ortamda cinsel tacize uğradığını açıklamış.

Kendisi değil canım, avatarı.

Erkek kullanıcıların da avatarları varmış, bu avatarlardan birisi bunun avatarına sarkıntılık etmiş.

"Uygunsuz şekilde avatarıma dokundu" diyor hanım...

Gitti sanal iffet!

Hakikisi duruyor mu bari?

Kaçmaya çalışmış, takip etmişler.

Düğmeye basıp programdan çıkmayı akıl edemiyor.

Matrix filmindeki Neo bile sıkıyı görünce çıkıveriyordu.

Daha da eğlencelisi, bir Metaverse yetkilisi "çok üzgün olduklarını" belirtmiş.

***

Hiç kuşkusuz bu salak muhabbeti daha da ileri, uç noktalara götürülecektir.Kendi bönlüğünü bütün dünyaya kazurat gibi sıvayan Amerikan emperyalizmi bize daha ne oltalar, ne zırvalar hazırlıyor kimbilir...Sanal bilmemnerede sanal arsa alıyorsan, sanal ev yaptırıyorsan, sanal tacize de hazırlıklı olacaksın.Yakındafalan da başlar, paraöder katılırsın.Biz de birkurarız.Böyle sanal suçlar yaygınlaşırsa bunların bir deolmak gerekecektir.Yani biroluşacaktır.Birçok salak bunu ciddiye alacaktır.Yahu senin avatarını kırk sekiz kere kurşuna dizseler ne lazımgelir?

***

Metaverse, asıl bizim muhalefete büyük olanaklar sağlıyor.

Kurarsın sanal bir Avatarlar Cumhuriyeti, kendini sanal cumhurbaşkanı yaparsın!

Onu asarsın, bunu kesersin.

Yüreğini soğutursun işte, fena mı? Yaranı kaşırsın.

Gerçek dünyada bir yere geleceğin yok nasıl olsa...

İstersen kuyruk da ekle avatarına, daha neşeli olsun.

***

KEMALİSTLER PANİKTE



"Adam üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek."

Yılmaz Özdil