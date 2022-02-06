Su yerine başka bir kelime yazacaktım, kendimi zor tuttum.

Türkler Mars'ta arsa alıyorlarmış!

"Bizi uzaya götürecek" diye Elon Musk'a kaptırılan paralar gibi değil bu, arsalar Metaverse'te alınıyor.

Sanal ortamda sanal arsa...

Hangi salak kaç para bayılmış, henüz "muttali" olamadık.

Lakin bunları alıp satacaklar. Kendilerinden daha salağını bulup para kazanacaklar.

Galatasaray'a yabancı futbolcu getirip komisyon almak kadar tatlı bir kazanç kapısı...

Bu durumda salak hangimiz oluyoruz?

Mars arsalarının satışında şu anda geçerli para birimi Radio Caca Token...

Bu işin kaka bir yanı olduğu belliydi.

Ama bir RCT, gününe göre 11 bin ile 400 bin TL arasında değişiyor!

Bazı yayın organlarımız, günlük döviz ve altın kuru verir gibi bu tokenlerin mokenlerin kurunu da vermeye başladılar bile...

Bakalım bu çılgınlık gelip geçici midir? Kaç kişinin kaç parası batacaktır? Kimler batıp kimler çıkacaktır? Çünkü bunu "gerçek arsa" sanıp para yatıranlar da var. Belki Mars'ı da "Esenyurt gibi bir yer" sanıyorlar. Bir kalıyor orada kıblenin yönünü nasıl tayin edecekleri...

Yoksa kalıcı olup uzun yıllar sürecektir de yirmi birinci yüzyılın enayisi biz mi olacağız?

Hukuki bir altyapısı da yok, bir hükümet gelir de porno sitelerini yasaklar gibi bu furyayı yasaklarsa gitti paracıklar...

Gene de, "kuşak" itibarıyla bizim harcımız değil bu işler.

Z kuşağı düşünsün. Batacak da çıkacak da onlardır.

Ben asıl, göremem ama, onlardan sonra gelecek kuşağa ne isim takacaklarını merak ediyorum.

"Omega" mı olacak? ("Ben hem Alfa hem Omega'yım" diyordu kutsal kitap... Yunan alfabesinin başı ve sonu...)

Yoksa "Alfa" deyip filmi başa mı saracaklar?

***

Bu arada aynı sanal âlemde Külliye de satılmış!Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin avatarı. Hani gerçeğini Kılıçdaroğlu ODTÜ'ye verecekti...Yalnız o değil, DEVA Partisi sanal âlemde diğer parti binalarını da satın alıyormuş...Demiştik, Avatarlar Cumhuriyeti kurun, sanal cumhurbaşkanı olun!Nasıl olsaşunun asla gerçeğini olamayacağını bilir.Amae yazık oluyor. Böyle sanallara manallara düşecek adam mıydı?Belki DEVA Partisi sanalda AK Parti Genel Merkezi'ni de ele geçirip oraya kendi bayrağını diker...Görüp göreceği rahmet de bundan ibarettir.