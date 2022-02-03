Önce şaka sandım... Ya da en azından "asparagas"...

Öyle ya, çamur atmak için ellerinden geleni de yapıyorlar gelmeyeni de. Uydurmuş olabilirlerdi.

"Osmanlı Partisi" kurulmuş....

Ama öyle bir parti var zaten altı yıldır.

Yok, bu "Ocak Partisi" olacakmış.

Osmanlı Ocakları kuruyor.

Anlaşılan memlekette parti darlığı çekiliyor, Osmanlılar kime oy vereceklerini bilemiyorlar.

Ama Yeniden Refah Partisi bile var... Orada Şehzade Abdülhamid Osmanoğlu Efendi var.

Peki şimdi Osmanlı bunlardan hangisine oy verecek?

Tabii ki AK Parti'ye canım!

Öyleyse bu güldürü niçin?

Bu yeni parti "Osmanlı değerleri ve dünyaya entegre olmuş Türkiye Cumhuriyeti ışığında çözüm odaklı projeler" geliştirecekmiş... "Osmanlı'nın değerlerini ve siyasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve ilkelerine bağlı gelişen dünya düzenine uygun bir siyasi parti" olacakmış...

İsmet Paşa'nın dediği gibi, hiçbir şey anlamadım!

Osmanlı değerleri TC değerleriyle nasıl bağdaşabiliyor?

Oğlum siz padişahçı mısınız değil misiniz?

Yoksa Önder Aksakal'ın "Ecevitsiz Ecevit partisi" gibi "Osmansız Osman partisi" mi kuruyorsunuz?

"Türkiye'nin birleştirici gücü" olacaklarmış.

Herhalde bütün Kemalistler oylarını size yağdırırlar bu durumda.

Peki nelerdir çözüm odaklı projeleriniz?

Geriye adım atsanız cumhuriyete uymaz, ileriye adım atsanız Osmanlı'ya uymaz.

İmparatorluk mu kuracaksınız?

Siz Osmanlı'nın hangi dönemine "tekabül" ediyorsunuz, Fatih öncesi beylik dönemine mi, imparatorluğa mı, yoksa Tanzimatçı mısınız?

Tahta hanginiz geçecek?

Açık konuşalım: Ortada ne proje var, ne de "açık konuşacak" cesaret...

***

Ya da daha açık konuşalım:

"Enayiliğin lüzumu yok... Bak, millet yüzde 1 oyuyla boyuna posuna bakmadan ittifak hesaplarına giriyor da görüşme masasında yer bile beğenmiyor... Adamın işi garanti... Öyle ya da böyle bir koltuk kapacak... Biz de uyanık davranalım, Tayyip Erdoğan'la pazarlığa oturur hiç olmazsa genel başkanımıza bir milletvekilliği bağlarız!"

Keşke bu işler Kuruluş Osman dizisi çekmek kadar kolay olsaydı.

Siz şimdi en iyisi kendinize ok atan bir kız bulun.

Serenay Sarıkaya olabilir.

Olmadı, Şeyma Subaşı var.

***

GERİDEN SHAKESPEARE



"I am OK."

Ekrem İmamoğlu