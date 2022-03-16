Pardon, Ekrem'in suratında ne yazıyordu yahu?
"Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l hayr"...
Tanrım, işimi kolaylaştır demek, mealen.
Hani Meral Hanım'ın çok dindar olan ablası, İmamoğlu'nun yüzünde görmüştü...
Peki böylece İmamoğlu'nun "işi" kolaylaşacak mı?
Sanmam.
Çünkü bakınız Meral Hanım bu sefer de ne dedi:
"Almanya, Finlandiya cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz, derleyici, toparlayıcı, bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz."
Buyurunuz buradan yakınız.
Buna göre, Ekrem'in adaylığı yatar.
Çünkü kendisi hiç de "adı bilinmedik" bir kişi değil.
Kılıçdaroğlu hiç mi hiç değil.
Mansur Yavaş da sayılmaz.
Hadi bir cilve yapıp seksen beşlik Yılmaz Büyükerşen'i gösterseler, o da sayılmaz.
Ekmeleddin İhsanoğlu'nu tarihin çekmecesinden çıkarsalar, o da sayılmaz.
Tansu Çiller mi? I ıh.
Var mı böyle adı sanı bilinmez bir babayiğit?
CHP'nin genel merkez kedisi Şero'nun bile daha fazla şansı var.
Hem adı sanı bilinmeyecek hem de yüzde 50 artı 1 oy alacak!
Nasıl olacak bu iş?
Herifin "adını bile bilmeden" nasıl oy vereceğiz?
Resim yerine "siluet" mi koyacaklar pusulaya?
***Olacağı molacağı yok tabii, Meral Hanım, Kemal Bey'in aday olmaması için yırtınıyor.
***Bendeniz Meral Hanım'a bir şeycikler demem.