Biz şu "scooter" denilen aleti bir "ergen taşıtı" sanıyorduk...

Hani Z kuşağının binek aracı...

Bir ara "kaykay" vardı ya, onun gibi.

Meğerse büyükler de kullanıyorlarmış ve de kaza bile yapıyorlarmış.

Adana'da bir psikolog... Tam kırk dört yaşında... Saçlı sakallı...

Scooter'dan düşmüş. Başını kaldırıma çarpmış. Sıyrıklarla kurtuldum sanmış. Bir gün sonra fenalaşmış, baş dönmesi, mide bulantısı... Beyin kanaması!

Dört gün boyunca can çekişmiş. Kurtarılamamış.

Rahmetli çok modern bir adammış, keçi sakalı bile varmış.

Lakin sakalı var da "kaskı" yok.

Bisiklet sürerken bile zorunlu olan miğferi kafasına geçirmeye gerek görmemiş.

Çünkü "scooter piyasası" henüz başıboş.

Ehliyet gerekmiyor. Kask gerekmiyor. İki kişi, üç kişi biniyorlar, üstelik kaldırımdan gidiyorlar.

Bunlara ceza yazılmıyor, yazılamıyor.

Norveç'te içkili scooter kullanan bir kadın 8 bin dolar ceza yemiş!

Çok iyi olmuş.

Parası gitmiş ama hiç olmazsa hayatı kurtulmuş.

Norveç'te scooter kullananlar ehliyet almak yani sınava girmek zorundalar.

Bakalım bizde kaç kişi öldükten sonra gündeme gelecek?

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CHP'DE SİYASİ AHLAK



Bir kitapçık çıkarmış CHP, "siyasi ahlak" konusunda...

İktidara gelecek ya, bir Siyasi Ahlak Yasası da çıkaracakmış.

Siyasi bu... Yani öyle şarkıcı Gülşen'in yaptığı gibi "orasını burasını göstermekle" ilgisi yok. Çalmayla da ilgisi yok çırpmayla da.

Kastedilen ahlak tamamen siyasi.

Kim karar verecek neyin siyasi ahlaka uygun olup olmadığına?

Bir "Siyasi Ahlak Dairesi" oluşturacaklarmış TBMM çatısı altında, o belirleyecekmiş.

Bu komisyonda danışmanlar, denetçiler, basbayağı yeni bir bürokrasi...

Kürt meselesini de komisyona havale ederek çözeceklerdi ya... Onun gibi.

Aman, Anayasa'da bulunmayan bir encümen kurmaktan kendilerini günün birinde Yassıada'da bulmasınlar da!

Peki nedir bu siyasi ahlak? Yenir mi içilir mi?

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Herhalde, bir başka partiye mebus vermek için emirle adam istifa ettirmek, o partiyi Meclis'te grup kurabilecek hale getirmek ve seçime girebilmesini sağlamak, seçimden sonra da o ödünç verdiği milletvekillerini tekrar geri almak... Gibi bir şey olsa gerek!Bu operasyondan utanmayan da politikacının zeki, çevik ve ahlaklısı.