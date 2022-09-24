Gülhane Parkı'nın Hayvanat Bahçesi'ndeki kuğulardan birini sallasırt edip götürmüşlerdi... Yıl 1986...
Çok iyi hatırlıyorum; çünkü haberini ben yazmıştım.
Satmak için desek... O sıralar kuğunun pek piyasası yoktu!
Herhalde evde hanım suyuna pilav yapacaktı...
Öyle ya, Ortaçağ'da aristokratların gözde yemeklerinden biriydi kuğu... Bizim tavuk gibi!
Batı'nın aristokratı yediyse benim yerli ve milli lumpenim de yiyecekti elbet.
Kazmalar "açlıktan efendim, açlıktan" diye caz yapmışlar mıydı acaba?
Benim emekçi halkım yemeye bir lokma kuru ekmek, vb.
Çünkü iktidarda Turgut Özal vardı.
İktidarda CHP olmadığı sürece caza devam...
***Şimdi de flamingo çalmışlar.
***
Bu tür "egzotik" hayvanlar çok.
Çalınanı dedim, çalanı değil. Gerçi o da çoktur ya.
Bu işi geliştirin, daha da ilginç hayvanlara yönelin.
Akrep kızartma, engerek yılanı tava falan.
Yiyecek, bir de para verecek mutlaka çıkacaktır. Memlekette paralı serseri tükenmez.
***
PIRAVA!
"Lüksemburg karşısında pes etmedik."
Stefan Kuntz, İstanbul'da mutlu bir Almanyalı