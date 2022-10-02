Yahu bu Z kuşağı pırıl pırıl gençlerden oluşmuyor muydu?

Bilgisayar mühendisleri, programcılar, vb.

Hepsi zıpkın gibi, hepsi çoktan Avrupalı olmuş...

Hatta bunlara laf ettim diye birtakım arkadaşlar "bir daha benim yazılarımı okumayacaklarını" söylemişlerdi...

Aman bari bunu okusunlar.

Çünkü kazın ayağı farklıymış.

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Z kuşağı meğersetakılıyormuş...Üniversite öğrencileri ha...Instagram, Tiktok gibi platformlarda öne çıkmış!Türkiye'de arabesk dinleyen genç oranı üç yılda tam yüzde 287 artmış!Millet aç ya, ondan mı?Yoksa onlara sürekli arabesk pompalayan, bunun reklamını yapan, erdemini anlatan zevksiz ve seviyesiz medya yüzünden mi?Eh, hiçbir şarkısını hiç kimsenin dinlemediği ve bilmediği birtakım yıldızların sinema filmini bile yaparsanız...En kıytırık şarkıcının evlenmesini, ayrılmasını günlerce mesele yapıp tefrika ederseniz...Orasını burasını açan profesyonel kaşarları abazanlara malzeme diye pazarlarsanız...Tek kelimesi anlaşılmayan, okuması yazması bile kıt zavallı köylü çocuklarını büyük sanatçı diye satarsanız...Olacağı budur.bir numaraymış.Hangi lumpen magazincinin babası olduğu merak konusu.Sonrageliyor.yademiştim... Şeker kızdır. Severim.Lakin ses sanatçısı olarak değil.Üçüncü sırada rahmetlivar.Ona laf etmek mümkün değil. Zavallı kadıncağız gözünü kaybedince badem gözlü olmuştu.ArkadanMükemmel bir caz şarkıcısı olanin arabeske dönüp kendini yerlereindirmesi gibi,da hazin bir vakadır.Yazık değil midir bu yetenekli insanlara?Bir de... Rekorlar kırıyor.Hepsi para kazanıyorlar.Neler kaybediyorlar, onu hiç düşündüler mi?

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Lumpenproletarya müthiş bir hızla artıyor, kalabalıklaşıyor, şimdilik büyük şehirlerin varoşlarını ele geçirdi ama gelecekte merkeze doğru da yürüyüşe geçecek...Dua edin deolmasın.Bu durumda arabeskin ülkeyi ele geçirmesi de doğaldır.Ama Z kuşağının parlak ve fiyakalı kesimi için bu herhalde arabesk değilolur!

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Vah vah... Siz Tosca dinlerken ağlayanün çocukları değil miydiniz yahu?