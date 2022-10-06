Adam söyledi işte...
Emekli amiral Evangelos Apostolakis... Çipras döneminde hem genelkurmay başkanlığı hem de savunma bakanlığı yapmış adam...
"Türkiye'yle savaşırsak bize kime yardım etmez ve yüz yıl geriye gideriz" dedi.
Yani 1922 şartlarına!
Bakalım arkasından Miçotakis'in "o zamanın başbakanı Ghounaris" gibi kurşuna dizildiğini de görür müyüz?
Tifoya yakalanmıştı, ayakta duramıyordu da diz çöktürüp öyle vurmuşlardı. Bazı kaynaklarda "yan yatırıp" şeklinde de geçer.
Bunların bazı generalleri politikacılarından daha akıllı çıkıyor.
General Metaxas da 1919 yılında "Bir Anadolu serüvenine girişmeyelim, altından kalkamayız" demişti...
***Savaş birkaç günden fazla sürmez. Engel olurlar.
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Onlar yüz yıl geriye giderler, biz de gideriz.
Savaşı kazanırsak tek elde edeceğimiz, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul ettirmek olacaktır.
Ama adamlar Kıbrıs'ta güneyden saldırıya geçip bizi püskürtecek olurlarsa...
(ABD sayesinde güç dengesi değişiyor!) Bunun yaratacağı depreme hiçkimse dayanamaz.
O arada Suriye ve Irak'ta Kürtler de saldırıya geçerlerse...
CHP ve HDP, şahsi emellerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid ederlerse...
Türkiye hangi gücün eline kalacaktır o zaman?
Sil baştan... Gene bürokrat diktası...
İktisat kongresi toplar, şeker fabrikası falan kurarız.
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"BİZ VOLEYBOY KESİYİZ"
Kamera karşısında düzgün konuşmayı öğrendiğimiz zaman inşallah daha güzel bir ülke de olacağız.
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O "HETMAN"DIR YAVRUM
Zelenski'nin eşi Olena denize bir savaş gemisi indirdi: İvan Mazepa gemisi. Bizden Ukrayna donanmasına armağan.
Ne ki, necip matbuat bunun adını "Herman" İvan Mazepa sanmış.
Ona "hetman" denir yavrum.
Kazakların komutanına denir. "Ataman" da deniyor.
Yani adamın adı "Herman" değil, sıfatı "hetman"...
Genç kızlarımızın diksiyonlarını düzeltmeleri gibi genç erkeklerimiz de azıcık genel kültür edinirlerse her şey çok güzel olacaktır.