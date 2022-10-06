Adam söyledi işte...

Emekli amiral Evangelos Apostolakis... Çipras döneminde hem genelkurmay başkanlığı hem de savunma bakanlığı yapmış adam...

"Türkiye'yle savaşırsak bize kime yardım etmez ve yüz yıl geriye gideriz" dedi.

Yani 1922 şartlarına!

Bakalım arkasından Miçotakis'in "o zamanın başbakanı Ghounaris" gibi kurşuna dizildiğini de görür müyüz?

Tifoya yakalanmıştı, ayakta duramıyordu da diz çöktürüp öyle vurmuşlardı. Bazı kaynaklarda "yan yatırıp" şeklinde de geçer.

Bunların bazı generalleri politikacılarından daha akıllı çıkıyor.

General Metaxas da 1919 yılında "Bir Anadolu serüvenine girişmeyelim, altından kalkamayız" demişti...

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Savaş birkaç günden fazla sürmez. Engel olurlar.Ne bizim bazı adalarısözkonusu olur, ne de Yunan ordusununyeniden Anadolu'ya çıkartma yapması.İki tane kıytırık ada alsak da elimizde tutamayız. O pastayı bize yedirmezler.Ada alsak oradaki nüfusu ne yapacağız?Yeni bir mübadele mi düzenleyeceğiz?Öte yandan Yunan ordusu çıkıp nereye yürüyecektir, Polatlı'ya mı?Trakya'da çarpışma olmaz, sınırdavar.Savaş iki tarafın da birbirinin ordusuna mümkün olduğunca zarar vermesi üzerine kurulacaktır. Üsleri bombalamak, uçak düşürmek, gemi batırmak...İki taraf da çok zararlı çıkar. Elde uçak kalmaz. Ölecek olan gençleri saymıyorum.Ortaya çıkacak korkunç enflasyonu da saymıyorum.

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Onlar yüz yıl geriye giderler, biz de gideriz.

Savaşı kazanırsak tek elde edeceğimiz, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul ettirmek olacaktır.

Ama adamlar Kıbrıs'ta güneyden saldırıya geçip bizi püskürtecek olurlarsa...

(ABD sayesinde güç dengesi değişiyor!) Bunun yaratacağı depreme hiçkimse dayanamaz.

O arada Suriye ve Irak'ta Kürtler de saldırıya geçerlerse...

CHP ve HDP, şahsi emellerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid ederlerse...

Türkiye hangi gücün eline kalacaktır o zaman?

Sil baştan... Gene bürokrat diktası...

İktisat kongresi toplar, şeker fabrikası falan kurarız.

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"BİZ VOLEYBOY KESİYİZ"

Kamera karşısında düzgün konuşmayı öğrendiğimiz zaman inşallah daha güzel bir ülke de olacağız.

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O "HETMAN"DIR YAVRUM

Zelenski'nin eşi Olena denize bir savaş gemisi indirdi: İvan Mazepa gemisi. Bizden Ukrayna donanmasına armağan.

Ne ki, necip matbuat bunun adını "Herman" İvan Mazepa sanmış.

Ona "hetman" denir yavrum.

Kazakların komutanına denir. "Ataman" da deniyor.

Yani adamın adı "Herman" değil, sıfatı "hetman"...

Genç kızlarımızın diksiyonlarını düzeltmeleri gibi genç erkeklerimiz de azıcık genel kültür edinirlerse her şey çok güzel olacaktır.