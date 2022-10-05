Yeni bir "Kürt partisi" kuruluyormuş: Yeni Başlangıç Hareketi.

Eh, nerede hareket, orada bereket.

Ama başka bir ismi de tercih edebilirlermiş yani...

Üç yıldır çalışmalarını sürdürüyorlarmış...

Bu parti "özgün ve müstakil" bir hareketmiş.

HDP ile ilgimiz yok diyorlar yani.

Öyle midir, yoksa HDP kapatılırsa B planı mıdır?

"Merkez bir Kürt kitle partisi" olduklarını söylüyorlar.

Türkiye'nin diğer bölgeleriyle ve sorunlarıyla ilgilenmiyorlar, herhalde İstanbul hariç oy da beklemiyorlar.

Bakalım HDP oylarını ne kadar kırabilecekler ve bu iş kime yarayacak?

"Kürtler'in kimlik temelli özgürlük sorunuyla beraber bütün siyasal ve kültürel sorunlarına daha kapsayıcı bir çözüm yolu arayışı" içindelermiş...

Nedir o "kapsayıcı" çözüm yolu? HDP'ninkinden ne farkı olacaktır?

Federasyon önerisi mi?

Bağımsızlık isteği mi?

PKK'yı kesinlikle reddedebilecekler mi?

Ne demektir merkez? Bu işin merkezi mi olurmuş?

"Biz onlar gibi solcu değiliz" diyorlar, tamam, onu anladık da...

Açık konuşabilecekler mi?

Yoksa laga lugayla top mu çevirecekler?

İri laf etmek ve kaçak güreşmek ne kadar kolay, değil mi?

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PEKİ HANGİ ŞARKI?

Şarkıcının öldürülmesinin ıcığını cıcığını öğrendik de, katillerin istediği şarkının adını öğrenemedik...

Herhalde "Nessun Dorma" değildir.

"Tavukları Pişirmişem" olabilir mi?

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MİLLET AÇ, AÇ

"Ebubekir ile Dicle'nin yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğününde takı masası kuruldu, saatlerce süren sayma işleminin ardından 11 milyon 500 bin lira toplandığı açıklandı."

Gazetelerden...

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BİLİMSEL KEMAL

"ABD'ye gideceğim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için..." Kemal Kılıçdaroğlu