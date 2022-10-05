Engin Ardıç | Turşu kurmaya benzemez

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OTOMATİK OYNAT
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Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı 05.10.2022 | 14:34
01:29
Başkan Erdoğan: "Olacağı buydu zaten. Dürüst değiller" | Video 05.10.2022 | 13:44
03:29
57:14
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda tarihi konuşma | Video 05.10.2022 | 13:12
00:24
CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok… Yumruklar konuştu! | Video 05.10.2022 | 12:58
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Muharrem İnce'den CHP zihniyeti itirafı! Bu ülkede bunlar yaşandı.. | Video 05.10.2022 | 12:30
00:22
SON DAKİKA! İstanbul'da FETÖ operasyonu! Kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2022 | 09:23
00:51
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 04.10.2022 | 21:32
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04:21
Milli Savunma Bakanı Akar’a Azerbaycan’dan madalya | Video 04.10.2022 | 19:35
04:29
Gözler Başkan Erdoğan'ın yarınki açıklamasında | Video 04.10.2022 | 17:24
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Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun kaynağı Kandil 04.10.2022 | 15:56
04:09
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu - Akşener anlaştı mı? 04.10.2022 | 15:21
01:29
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05:33
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:32
05:12
Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonları açıklaması | Video 04.10.2022 | 08:56
Engin Ardıç'ın 05.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...