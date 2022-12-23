Bir bu eksikti...

Şiddet yalnız varoşlarda değil, okullarda da yaygınlaşıyor.

İnsanlar dayak yememek için trafiğe çıkmaktan korkar oldular. Sıkıysa yol verme... Ya sopa ya bıçak seni bekliyor... Ağzın burnun yamulunca televizyon haberlerinde bile izlenirsin...

Peki çocuk ne yapsın? Okula mı gitmesin?

Okullarda ciddi boyutlarda bir "ergen dehşeti" yaşanmaya başladı.

İlkokula kadar da indi.

"Batı Yakasının Hikâyesi" filmindeki "Jetler" ve "Köpekbalıkları" çeteleri gibi çeteler türedi...

Şaşacaksınız, bu çetelerde kızlar ağırlıkta!

Sigara da içiyorlar, bıçak da çekiyorlar.

Acaba bunda, okul kapılarında satılan metamfetamin tabletlerinin de etkisi var mı? Olsa gerektir.

Çünkü uyuşturucu ayağa düştü.

Bu rezillik, "sosyal medya" adı verilen kenef çukurunun sağladığı aşırı özgüven ve reklam kolaylığıyla da destekleniyor.

Çoluk çocuk, "takipçi" bulunca, hele "beğeni alınca" adam sırasına girdiğini düşünüyor.

Buna, "bombardıman" halinde seyretmek zorunda bırakıldığımız birbirinden kötü Amerikan filmleri de ekleniyor:

Trafiği ters yönde bozan arabalar, patlamalar, havaya uçmalar, makineli tüfekle ota bota ateş açanlar, yatıp yuvarlananlar, parçalanmış cesetler, bol kan...

Şiddete özendirilen bir kuşak yetiştirildi.

Bir de bu, çokbilmiş büyükleri tarafından, Z kuşağına övgüler düzülmesi yoluyla desteklendi.

Üstelik para yok.

Çünkü anası babası ya ayrı, ya ekonomik sıkıntıda.

Ailede sevgi yok. Gerginlik var.

Eskiden bunun ilacı mahalle maçlarına sarmaktı, şimdilerde şiddete yöneliyorlar.

Kafayı taktığı oğlan tarafından beğenilmeyen ya da ondan ilgi görmeyen kız, bıçağa sarılıyor.

"Çete bacıları" da destek oluyorlar.

Tornavida çeken de var, tükenmez kalem saplayan da.

Abartmıyorum.

***

Peki çözüm?

Çözüm falan yok.

Aşağılık Amerikan serüven filmlerini yasaklayamazsınız...

Birkaç torbacıyı tutuklamakla uyuşturucu salgınının önüne geçemezsiniz...

İstanbul'u 1 milyon İstanbullu'ya bırakıp geri kalan 15 milyon köylüyü köyüne gönderemezsiniz...

Silahlanmayla başa çıkamazsınız...

Ekonomik durum ferahlarsa belki saldırganlık da bir nebze azalır.

Ya da o saldırganlık "Yunan'a falan" yöneltilir, yönü değiştirilir.

Öbür türlü, bu iş katlanarak sürer.

Gençliğimiz büyük ölçüde kaybedilmiştir.

Geliyor gelmekte olan lumpenproletarya.

Allah vere de bir iç savaşa dayanmasa...