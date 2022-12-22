Kendilerini kandırmayı hep sevdiler.
Başkalarını kandıramadıklarını görünce dönüp kendi uydurduklarına sımsıkı sarıldılar.
Ömürleri böyle geçti.
Kimisininki kısacık... Çok insan ziyan oldu gitti...
Bir süre "kırlardan mı şehirlere, şehirlerden mi kırlara" safsatasıyla avundular.
Amerikan gizli servisi tarafından nasıl kullanıldıklarını göremiyor, görmek de istemiyorlardı... O doğrultuda birbirlerine sarıyorlardı... Bugün bile...
1971 ve 1980 yıllarında esaslı iki tokat yediler.
Daha önce 1925 ve 1946 yıllarında da yemişlerdi ama ya yaşları tutmuyordu ya da o tokadı atanı "solun doğan lideri" sanacak kadar ahmaktılar.
Sovyetler Birliği çökünce, Çin kapitalizme dönünce bunu bile görmek istemeyenler vardı...
Akıllanmıyorlardı ve akıllanmayacaklardı.
***
Sarper Özsan
vefat etmiş. Tek sütuna kısacık bir haber.
Sarper Özsan
deyince akla hemen "1 Mayıs Marşı"
gelir.
Etkili bir marştır.
Hoş ve boştur.
Müziği de Mikis Theodorakis'
in benzer bir bestesinden "fazlaca etkilenmiştir"
... "O Andonis"
şarkısından... İnanmıyorsanız Zülfü'
ye sorunuz...
"Arak"
dememek için böyle dedim.
"Bu böyle gitmez, sömürü devam etmez..."
Sovyetler'de devam etti de burada
mı etmeyecekti?
"Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde..."
Koronavirüs salgını çıktığında da "Bunun üzerine bütün dünyada sol hareketler gelişecek"
yazan dıngıllar
vardı... Bizde... Başka yerde bilemem...
***
Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından
Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından...
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir...
Yani Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
***
1980 darbesi öncesi "Bu sefer tamam"
lafını çok kişiden duymuştum.
Sonradan kaçacak delik arayanlardan...
Bir de lüks otelde "burjuva kılığında"
yakalananlar vardı...
Hiç akıllanmadılar.
Hiç oturup da beş dakika, "Biz neyi nerede yanlış yaptık?"
diye düşünmediler.
Böyle bir yetenekleri yoktu.
Şimdi belediyenin elektrik faturasını ödemeyince bunu devrimci bir eylem sanıyorlar ve bununla mutlu oluyorlar.
***
Hem halka küfrediyorlar hem de diyorlar ki:
"Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor
Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor."
Patladı vallahi, Tayyip Erdoğan
iktidara geldi.