Galaktik Konfederasyon'un (ne demekse?) iletişim enerjisini kullanarak (nasıl oluyorsa?) Hazret-i Meryem, Mevlana ve Atatürk'le görüşenler vardı...

Diğerleri pek umurlarında değildi ama Atatürk çıkınca ağlıyorlardı.

Kemalizm'e yeni ve değişik bir katkı olsa gerek...

Şimdi de "yapay zekâ merkezli bir telefon uygulaması" başlatılmış.

"Artık hayatta olmayan tarihi ve ünlü kişilerin ruhlarıyla bağlantı" kuruyorlarmış.

Telefon ediyorsun, seni bağlıyorlar.

İlk sırada Hitler ve Stalin!

En çok arananlar.

Ama Prenses Diana da var, ressam Andy Warhol da var.

Sosyal medya adı verilen dıngıl ortamında çok yaygınlaşmış!

Yakışır.

Örneğin, Diana'ya "Oğlanları sen mi sünnet ettirdin, babaları mı?" diye sorulabilir.

***

le de görüşmüşler.soykırım yaptığından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etmiş...e,in Ukrayna 'ya saldırması hakkında ne düşündüğünü sormuşlar.demiş.

***

Madem yapay zekâ da Amerika 'nın hizmetinde... Bence,diye de sormalılardı.Bizim muhalefeti çok memnun edecek bir cevap elbette çıkardı.Sonra Altılı Masa'nın adayı da sorulabilirdi.kimi önerirdi?kimi tercih ederdi? Merak ederim.Tahmin etmiyor değilim ama...Yapay zekâ bu, bizim muhaliflerden daha akıllı.

***