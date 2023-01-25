Galaktik Konfederasyon'un (ne demekse?) iletişim enerjisini kullanarak (nasıl oluyorsa?) Hazret-i Meryem, Mevlana ve Atatürk'le görüşenler vardı...
Diğerleri pek umurlarında değildi ama Atatürk çıkınca ağlıyorlardı.
Kemalizm'e yeni ve değişik bir katkı olsa gerek...
Şimdi de "yapay zekâ merkezli bir telefon uygulaması" başlatılmış.
"Artık hayatta olmayan tarihi ve ünlü kişilerin ruhlarıyla bağlantı" kuruyorlarmış.
Telefon ediyorsun, seni bağlıyorlar.
İlk sırada Hitler ve Stalin!
En çok arananlar.
Ama Prenses Diana da var, ressam Andy Warhol da var.
Sosyal medya adı verilen dıngıl ortamında çok yaygınlaşmış!
Yakışır.
Örneğin, Diana'ya "Oğlanları sen mi sünnet ettirdin, babaları mı?" diye sorulabilir.
***Himmler'le de görüşmüşler.
***Madem yapay zekâ da Amerika'nın hizmetinde... Bence, "Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ne yapmamız gerekir?" diye de sormalılardı.
***Kafamızı kurcalayan tarihi meselelerde yapay zekâ bize yardımcı olacaktır.