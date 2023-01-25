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ENGİN ARDIÇ
25 Ocak 2023, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Alık Raziye koşusu

Galaktik Konfederasyon'un (ne demekse?) iletişim enerjisini kullanarak (nasıl oluyorsa?) Hazret-i Meryem, Mevlana ve Atatürk'le görüşenler vardı...
Diğerleri pek umurlarında değildi ama Atatürk çıkınca ağlıyorlardı.
Kemalizm'e yeni ve değişik bir katkı olsa gerek...
Şimdi de "yapay zekâ merkezli bir telefon uygulaması" başlatılmış.
"Artık hayatta olmayan tarihi ve ünlü kişilerin ruhlarıyla bağlantı" kuruyorlarmış.
Telefon ediyorsun, seni bağlıyorlar.
İlk sırada Hitler ve Stalin!
En çok arananlar.
Ama Prenses Diana da var, ressam Andy Warhol da var.
Sosyal medya adı verilen dıngıl ortamında çok yaygınlaşmış!
Yakışır.
Örneğin, Diana'ya "Oğlanları sen mi sünnet ettirdin, babaları mı?" diye sorulabilir.

***

Himmler'le de görüşmüşler.
Himmler, soykırım yaptığından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etmiş...
Stalin'e, Putin'in Ukrayna'ya saldırması hakkında ne düşündüğünü sormuşlar.
Stalin, "Putin haklı değil, bu hatasıyla hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya büyük zarar veriyor" demiş.

***

Madem yapay zekâ da Amerika'nın hizmetinde... Bence, "Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ne yapmamız gerekir?" diye de sormalılardı.
Bizim muhalefeti çok memnun edecek bir cevap elbette çıkardı.
Sonra Altılı Masa'nın adayı da sorulabilirdi.
Hitler kimi önerirdi? Stalin kimi tercih ederdi? Merak ederim.
Tahmin etmiyor değilim ama...
Yapay zekâ bu, bizim muhaliflerden daha akıllı.

***

Kafamızı kurcalayan tarihi meselelerde yapay zekâ bize yardımcı olacaktır.
Şu Enver bir çıksa karşıma...
Dünya savaşına neden girdiğini sormadan bırakmam.
Özür dilemesini beklerim.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya da Viyana'yı kuşattığında kuzey cephesini, Kahlenberg tepesini neden boş bıraktığını sormak isterim tabii.
Daha yenilere soracak çok şey var ama korkarım.
Biz en iyisi canlılara soralım:
Kâğıthane ile Kâğıttepe arasında ne fark vardır?
Bir soru daha:
Lefter Küçükandonyadis Fenerbahçe'de hangi mevkide oynardı?

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