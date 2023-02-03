Sunumlarda "heyecan düzeyi düşükmüş", muhalif yazarlar öyle dediler.

Hiç anlayamadıkları cümleler bile var!..

Birçok vaat de AK Parti iktidarının "zaten" yaptığı şeyler...

İki binden fazla vaat varmış metinde!

Bunu seçmen yemez, muhalif gazeteci hiç yemez.

Öyleyse ne yapıyorlar? Uyarmaya çalışıyorlar ama boşuna.

"Herkesi mutlu etmedi" diyorlar.

Ama bunun mümkün olmadığını kendileri de kabul ediyorlar.

İşleri çok zor.

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Sağcılar, eh işte, azıcık beğenmişler.da ağzını açmamış.Buna karşılık solcular bozuk çalıyorlar.sözcüğü 2 bin 400 sayfa içinde bir kere bile geçmemiş!Eğitimde köklü bir değişikliğin işareti yokmuş.Sendikalar, işçiler ve işçi hakları unutulmuşlar.yokmuş...CHP'nin dile getirdiği vaatler genellikle...CHP'ninmutabakata pek yansımamış...

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Ne yapacaklar solcular?İliklerine işlemişnefretiyle, kim aday olursa çaresiz destekleyecekler.aday olmalı, komünistler de onu desteklemeliler ki bir tarafımızla gülmeliyiz.Hanım olsun,olsun,olsun zaten maşallahsola pek yatkın isimler!Helefalan olmalı ki hepten gülmeliyiz.falan da maşallah buram buram sol.Eh, çözüm geneProgramında laiklik yok, sendika yok, işçi yok ama sol.Sosyal devlet tanımıyor ama sol.Partisinin dile getirdiği vaatleriama sol.Partisinin izini ve kokusunu seçim programınaama sol.

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Size acıyorum sol gazeteciler.