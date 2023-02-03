Sunumlarda "heyecan düzeyi düşükmüş", muhalif yazarlar öyle dediler.
Hiç anlayamadıkları cümleler bile var!..
Birçok vaat de AK Parti iktidarının "zaten" yaptığı şeyler...
İki binden fazla vaat varmış metinde!
Bunu seçmen yemez, muhalif gazeteci hiç yemez.
Öyleyse ne yapıyorlar? Uyarmaya çalışıyorlar ama boşuna.
"Herkesi mutlu etmedi" diyorlar.
Ama bunun mümkün olmadığını kendileri de kabul ediyorlar.
İşleri çok zor.
***
Sağcılar, eh işte, azıcık beğenmişler.
"İş dünyası"
da ağzını açmamış.
Buna karşılık solcular bozuk çalıyorlar.
"Laiklik"
sözcüğü 2 bin 400 sayfa içinde bir kere bile geçmemiş!
Eğitimde köklü bir değişikliğin işareti yokmuş.
Sendikalar, işçiler ve işçi hakları unutulmuşlar.
"Sosyal devlet"
yokmuş...
CHP'nin dile getirdiği vaatler genellikle "ıskalanmış"
...
CHP'nin "izi ve kokusu"
mutabakata pek yansımamış...
***
Ne yapacaklar solcular?
İliklerine işlemiş Tayyip
nefretiyle, kim aday olursa çaresiz destekleyecekler.
Temel Reis
aday olmalı, komünistler de onu desteklemeliler ki bir tarafımızla gülmeliyiz.
Meral
Hanım olsun, Babacan
olsun, Davutoğlu
olsun zaten maşallah
sola pek yatkın isimler!
Hele İlhan Kesici
falan olmalı ki hepten gülmeliyiz.
İmamoğlu, Yavaş
falan da maşallah buram buram sol.
Eh, çözüm gene "solcu olmayan sol lider" Kılıçdaroğlu!
Programında laiklik yok, sendika yok, işçi yok ama sol.
Sosyal devlet tanımıyor ama sol.
Partisinin dile getirdiği vaatleri "ıskalıyor"
ama sol.
Partisinin izini ve kokusunu seçim programına "yansıtmıyor"
ama sol.
***
Size acıyorum sol gazeteciler.