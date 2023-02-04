Solcular ciddi olarak homurdanıyorlar.
Tayyip nefreti, onların "masadan iş çıkmayacağını" görmelerini önlemişti... Kendilerini kandırdılar...
Şimdi şimdi akılları başlarına geliyor.
Ne yapsınlar? Kendileri birtakım ittifaklar kuruyorlar, ne oy görünüyor ufukta ne iktidar.
Gene ağlayacaklar, hep ağlayacaklar.
Altılı Masa'nın yayınladığı metinde "sol" yok.
Ne var? Batı'ya tam teslimiyet var.
O isimlerden zaten sol mol çıkamazdı ki...
Solcuların bunu anlamaları için aylar mı geçmesi gerekiyordu?
Muhalefet metninde "laiklik" kelimesi geçmiyor.
"Zorunlu din derslerine" dokunan yok.
Emek yok, emekçi yok.
Gene de oylarını verecekler.
Sonra ağlamaya koyulmak üzere...
***Çok uyumlu, çok iyi niyetli görünmeye çalışan ittifakta da kıyametler kopuyor.
***
Muharrem İnce'nin "senato" projesi vardı, iktidara geldiğinde senato kuracaktı, o ne oldu yahu?
Saçma bile olsa projedir nihayetinde.
***
SEÇİMDEN SONRA AÇIKLA BARİ
"13 Şubat'ta adayı belirlesek bile o gün açıklamayız." Kemal Kılıçdaroğlu