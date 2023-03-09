Vatandaşın bundan da haberdar olması şarttır:
İkinci toplantıdan sonra Karamollaoğlu konuklarına mercimek çorbası, kavurma-pilav, salata ve baklava çıkarmış...
Akşener bu yemeğe katılmamış.
İşte her şeyin temeli burada yatıyor...
Zeytinyağlı kereviz yemedikleri hiçbir toplantıyı ciddiye almıyorum.
***
Akşener,
toplantı çıkışında asık suratlı görülmesine de kızıyor.
"Samimi söylüyorum, yüzüme tuhaf bir ışık gelmiş"
dedi.
Yoksa, mutsuz bir durum söz konusu değilmiş.
***
Milletvekili olmayacakmış!
"Hepimiz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız, dolayısıyla milletvekili olmayacağız"
diyor.
İlginç. Meclis'e giremeyen bir lider...
Hem de kaçıncı kere?
***
Kılıçdaroğlu
onun için "Arada bir ülkücü damarı tutar"
diyor...
Ülkücüleri sever.
Ülkücülere kızan CHP elemanları da onu severler!
Kurban olayım böyle sol lidere...
***
Kılıçdaroğlu,
Temel Reis'i "bilge ve cesur"
olarak niteliyor.
Kemalist militanlar bunu bağırlarına basacaklardır herhalde.
Ali Babacan
genç bir lider olduğu için Türkiye'nin perişanlığına son verecekmiş.
Fakat en önemlisi Gültekin Uysal
...
"Onun yüzünde ve yüreğinde Menderes'in ve Demirel'in gençliği varmış..."
Laf biter.
Haydi "Menderesçi CHP'liler",
oylarınızı bekliyorlar!
Sizden bu da beklenir mi?
Beklenir. Şaşmam.