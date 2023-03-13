Otuz altı parti... Hayırlı olsun.

Otuz altısı girecek, biri kazanacak.

Otuz beşini ciddiye alan yok.

Var canım, bir tane daha... Hepsi o kadar.

Neler var içlerinde... Demokrasi ve Atılım Partisi... Emek Partisi... Gelecek Partisi... Genç Parti bile var.

Güç Birliği Partisi... O nedir yahu?

Hak ve Özgürlükler Partisi... Halkın Kurtuluş Partisi...

Milli Yol Partisi... Türkiye Değişim Partisi... Yenilik Partisi...

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi... Bak bunu sevdim.

İki tane ayrı komünist partisi: Türkiye Komünist Partisi başka, Türkiye Komünist Hareketi başka.

Ne farkı olduğunu bilen varsa anlatsın.

***

Bunlar seçime gerçekten giriyorlar mı?

Girseler binde kaç oy alıyorlar?

Girmeleri ne işe yarıyor?

Heves işte, heyecan...

Seçimin ertesi günü kaybolurlar, dört yıl sonra gene meydana çıkmak üzere.

Buna demokrasi diyorlar.

Hayırlı olsun vallahi.

***

GELİYORMUŞ BİR ADAY DAHA



Biz de bayılırız gereksiz muhabbete.

Ata İttifakı varmış... Bunlar Atatürkçü oluyorlarmış...

Kimlermiş onlar? Ülkem Partisi... Türkiye İttifakı Partisi... Zafer Partisi...

Kimlerdir bunlar yahu?

Cumhurbaşkanı adayları da var: Sinan Oğan.

Yüz bin imza toplayıp aday olmak sorun değilmiş, "coşkulu bir törenle" kamuoyuna açıklayacaklarmış.

Bunlar yüzde 30'luk bir kitleyi temsil ediyorlarmış ve de Atatürkçü oluyorlarmış.

Hafife alınıyorlarmış ama seçimin "belirleyicisi" olacaklarmış.

Bir de Doğru Parti var...

Yakın zamana kadar bu ekipten görünüyormuş ama şimdi çekilmiş!

Hep birlikte zafere gideceklermiş.

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Bunları haber olarak ciddi ciddi yazan gazeteler hiç olmazsa bu sıkıntılı günlerde yüreğimizi ısıtıyorlar.Ciddi gazetede bulamazsınız, kokulusunda arayacaksınız.