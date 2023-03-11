Eğer iktidar kaybederse yeni bir "fetret devri" geliyor...

Kimsenin kesin iktidar olamadığı, herkesin birbirini yediği bir dönem... Osmanlı'da on yıl sürmüştü, şimdi burada kimbilir kaç yıl sürer...

Bundan Kürt "lobisinin" yararlanacağı ve sonunda bir çeşit "yarı bağımsızlık" koparacağı tahmin edilir.

Amerika'nın beklediği de bundan başka bir şey değildir.

Zayıf, "hizaya gelmiş" yeni bir Türkiye...

Komşularına boyun eğen, hele hele Rusya'ya hiç dillenmeyen bir ülke.

Bunun için, ABD bir yandan, AB bir yandan, var güçleriyle uğraşıyorlar.

Yerli hempaları elbette bunu "demokrasi, özgürlük" falan diye yutturacaklar.

Yiyip yememek size kalmıştır.

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İktidar kaybederse, bütün FETÖ canavarları serbest kalacaklar.Çok gürültü kopacak ama sonuç değişmeyecek.Bütün Kürt bağımsızlık adamları da serbest kalacaklar.Ve itip kakmaya, kaldıkları yerden devam etmeye koyulacaklar.O iktidarı destekleyenlerin hallerine hem ağlarız hem güleriz.Hele hele arkadan bir İslam Cumhuriyeti gelirse, onları desteklemişkitleye ağzımızla bile gülmeyiz.

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Bakınızkardeşim yazmış, anlatmış işte:Kasım 1961... CHP-AP koalisyonu... 7 ay sürmüş!CHP-CKMP-YTP ve bir kısım AP koalisyonu... Bu daha uzun ömürlü, 18 ay sürmüş...CHP ve dışarıdan destekli YTP koalisyonu... Bu 14 ay...AP-YTP-CKMP-MP koalisyonu... 8 ay!Arkadan 1965 seçimi geliyor ve iş bitiyor.1971'de zoraki bir koalisyon, 8.5 ay...Arkadan yeni bir koalisyon, 5 ay...Böyle mi olsun istiyorsunuz?Bu memleketi beş yıl kimin yöneteceği ortada mı kalsın?Her kafadan bir ses mi çıksın, herkes başka yöne mi çeksin?Karar sizin, çünkü istikbal sizin.Ama sonra ağlamayın.Biliriz omuhabbetini.Hayatımız boyunca çok dinledik.