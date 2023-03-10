Şimdi herkes Meral Akşener'in "son numarasını" merak ediyor ve "daha neler yapacağını" bekliyor...
Her an her şey olabilir.
Şaşırmayız.
Anıtkabir'i ziyaret etmiş, çelenk koymuş, saygı duruşu sırasında "asker selamı" vermiş...
***
Asıl ilginç olan Muharrem İnce
.
"CHP'ye dönebileceği"
konuşuluyormuş!
Buna da şaşmayız.
O cephede artık hiçbir şeye şaşmıyoruz ki...
"Nabız yoklamaya yönelik bazı temaslar oluyormuş",
öyle dediler.
Karar verecek olan Kılıçdaroğlu
imiş tabii.
Ama yetkili kurullarına da danışırmış...
İnce
çok "geniş"
konuşuyor, gençlere "Benim hakkımda makara yapacaksınız"
diyor.
Bize kızmasın, bizim de işimiz bu.
Adamları diyorlar ki, "İnanılmaz reyting yapmıştı",
parti kurduğu dönemde dahi...
Yüzde 1 reyting gerçekten de kolay kırılabilir bir rekor değildi.
Şimdi adamları, "Onu çağırmalı ve iktidar olunması halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmeli"
dediler.
Hoş olur.
İnce'
nin o hükümette Kürt takımıyla nasıl bir diyalog kuracağını merak ederiz.
Bakalım nasıl bir makara yaparlar onun hakkında...
***
Biz asıl Kürt muhalefetinin hangi bakanlıkları alacağını merak ederiz.
Milli Eğitim'i kaptırmıyorlarsa, hangi bakanlıkları verecekler?
Milli Savunma... Hoş olur!
Diğerleri için de durum aynıdır.
Örneğin Temel Karamollaoğlu
eğitimden mi
sorumlu olur?
Suriye sınırından çekilmek için "cumayı Şam'da kılamayacak olmayı"
mı gerekçe gösterirler?
Rusya o silahları geri almayacağına göre onları ne yaparlar?
***
Neşeli günler geliyor.
Bunu basından da anlayabiliriz.
Etmedikleri hakareti bırakmamışlardı, şak diye dönüverdiler.
Eğlenceli memlekettir Türkiye.
Muharrem İnce'
nin bakan olması her şeyi özetlemez mi?