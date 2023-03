Şimdi herkes Meral Akşener'in "son numarasını" merak ediyor ve "daha neler yapacağını" bekliyor...

Her an her şey olabilir.

Şaşırmayız.

Anıtkabir'i ziyaret etmiş, çelenk koymuş, saygı duruşu sırasında "asker selamı" vermiş...

Asıl ilginç olankonuşuluyormuş!Buna da şaşmayız.O cephede artık hiçbir şeye şaşmıyoruz ki...öyle dediler.Karar verecek olanimiş tabii.Ama yetkili kurullarına da danışırmış...çokkonuşuyor, gençlerediyor.Bize kızmasın, bizim de işimiz bu.Adamları diyorlar ki,parti kurduğu dönemde dahi...Yüzde 1 reyting gerçekten de kolay kırılabilir bir rekor değildi.Şimdi adamları,dediler.Hoş olur.nin o hükümette Kürt takımıyla nasıl bir diyalog kuracağını merak ederiz.Bakalım nasıl bir makara yaparlar onun hakkında...

Biz asıl Kürt muhalefetinin hangi bakanlıkları alacağını merak ederiz.Milli Eğitim'i kaptırmıyorlarsa, hangi bakanlıkları verecekler?Milli Savunma... Hoş olur!Diğerleri için de durum aynıdır.Örneğineğitimden misorumlu olur?Suriye sınırından çekilmek içinmı gerekçe gösterirler?Rusya o silahları geri almayacağına göre onları ne yaparlar?

Neşeli günler geliyor.Bunu basından da anlayabiliriz.Etmedikleri hakareti bırakmamışlardı, şak diye dönüverdiler.Eğlenceli memlekettir Türkiye.nin bakan olması her şeyi özetlemez mi?