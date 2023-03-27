Eski ve namlı solcu Hasan Cemal, Kürt partisinin adayı...

Solcu ama solculara hiç yüz vermiyor.

Severim kendisini.

Ama onun "Kürt bağımsızlığının" ateşli bir temsilcisi olduğu biliniyor.

Bundan hiç taviz vermiyor.

Yaşı 79...

İnsanın dinlenme, çiçek sulama zamanı...

Aldırmıyor. İlle meclise girecek.

Meclise girecek de ne olacak?

Hiçbir işe yaramadan beş yıl geçirecek. Yaşı olacak 84...

O arada Kürtler bağımsızlık kazanacaklar de yaşlı arkadaşın heykeli mi dikilecek, okullara falan adı mı verilecek?

Öyle olmayacak. Yıllar geçip gidecek.

Hele bir ara parti de kapatılırsa, yandı gülüm keten helva...

Açıkta kalacak.

Değer mi bütün bunlara, değer mi?

Yazı yazmak, haftada iki gün de olsa, kesmiyor, yetmiyor.

İlle bir yerlere tutunmak, ensesini göstermek derdinde. İlle büyük adam olacak.

Böyle giden çok kişi var...

Tarihe mi geçiyorlar, nam mı kazanıyorlar?

Bir kör tutku işte...

Kazanılmış nice başarı havagazı...

İlle bir adım daha... Bir adım daha...

***



İKİ BUÇUK

Muharrem İnce üçüncü aday olmuş...

Vallahi tebrik ederiz.

Ama şu aday yoklamasında 100 bin imzayı toplamış arkadaşa vere vere yüzde 3 falan öngörüyorlar...

Malum senaryo.

Ama bu bile Kılıçdaroğlu'nu paniklemeye yetmiş, buna Milli Eğitim Bakanlığı'nı teklif etmiş!

Memlekete bak.

Bu iş nereye gidiyor?

Seçim akşamı rakı içip kendinden geçmeye...

Severim onu.

Varsın biraz da oyalansın gene... Alıştık...

Nasıl olsa "adam kazandı" geliyor arkasından!

Bu arada 100 bin toplayamayanları da öperiz.

Ben ne güzel eğleniyorum, onlar da eğlensinler.