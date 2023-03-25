Ne yapayım, seviyorum bu saçmalıkları...

Hangi aday kaç imza toplamışmış?

İki aday var, gerisi aksesuvar.

Ama sanki "umarı" varmış gibi her gün yazıyorlar...

Her gün yan yana çıkıyor resimler...

Her gün merakla izliyoruz maç sonuçları gibi.

Muharrem İnce mesela, ilk gün 28 bin, ikinci gün 51 bin... Azıcık "küsuratı" da yok değil.

İnce'ye 3 gün içinde 50 bin oy daha!

Maşallah.

Alıyor, ha gayret...

Fatih Erbakan da 27 binden 46 bine çıkmış.

Ötekiler hepten konu mankeni...

Doğu Perinçek 6 binden 11 bine...

Üç günde 9 bin 90 oy daha! (Attım ha.)

Sinan Oğan 25 bini bulmuş.

Buna karşılık Ahmet Özal 237'den, evet sadece oradan, 567'ye!

Saymadıklarımız da var.

Davut Turan, Erkan Trükten, Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Yakup Türkal...

Kim bunlar?

Kimisi yüzü geçememiş...

Kimisi bin dolaylarında dolanıyor.

Bu adamlar yüz bini toplayacaklar da aday mı olacaklar?

Diyelim ki aday oldular, bu sefer kaç bin toplayacaklar?

***

Bu acıklı komedya her gün oynanıyor tıkır tıkır.Bir şey elde edeceklerinden değil, sonundana yağ çekmek amacıyla...Oturduk seyrediyoruz.Balığa çıkalım bari, daha heyecanlıdır.