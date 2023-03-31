Başından beri bu işten bir iş çıkmayacağını biliyorduk.

Çok söyledik ama dinletemedik, umut bağlamışlardı.

Sonuçta dağ fare doğurdu. Böyle olması da doğaldı.

Birisi "Halil İbrahim bereketi" diye saçmalıyor, öteki yutmuyor.

"Sofrayı büyütelim" diyor, takan yok.

Bir saat görüşmüşlerdi, herhalde çay da içmişlerdir...

Sıfıra sıfır, elde var sıfır.

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır" demiş...

Öteki hep gülümsedi. Bozuntuya vermiyor.

Beriki Atatürk'ü tartışmıyor, teröre karşı mesafeli...

Bu CHP'de artık olmayan bir meziyet!

PKK'sına, FETÖ'süne, IŞİD'ine, DHKP-C'sine, Hizbullah'a...

Ötekinde bunlar yok.

Açıklama da yok, gülüyor, hep gülüyor.

Açıklama olmamış. Hiç konuşulmamış.

"Hoşgeldiniz, güle güle"....

Muhabbet bundan ibaret.

Teklif de yok, destek de...

Tartışma yok, teklif yok.

Adaylıktan çekilen de yok!

Budur.

Kapıda bekleyen gazetecilere yazıktır.

Bir yerlere gidip çay içselerdi belki iki tane haber çıkardı...

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KİBAR ÇOCUK EFENDİ ÇOCUK

"Başından beri söylüyorum, bu adam bir işe yaramaz... Ne istiyorsa verin gitsin bu herife... Nasıl olsa itibarı sıfırlandı... Herkes nefret etmiş durumda... Çıkmış 'Ben yüzde 60 alacağım' diyor... 'Hasr...r lan' derler adama." Can Ataklı

