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HAŞMET BABAOĞLU
30 Ocak 2018, Salı HAŞMET BABAOĞLU

ABD ile ne olacak?

ile ilişkimiz nasıl yürüyecek, ne olacak?
Çok sıcak bir soru...
Afrin operasyonu tamamlandıktan sonra sıcaklık daha da artacak.
Hedefimizde Münbiç'in olduğunu açıklamamızdan hemen sonra CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı) Joseph Votel derhal CNNInternational'a "kendi kuvvetlerini Münbiç'ten çekmeyi düşünmediğini" söylemesi manidar.
Şimdi burada durup 15 Temmuz ve hemen sonrasına dönmek gerek.
Ne ilgisi var mı, diyeceksiniz?
Çok ilgisi var.

***
15 Temmuz darbe girişiminin ve bütün FETÖ tezgâhlarının arkasında ABD'nin olduğunu biliyorsak, bunu bir kenara bırakıp sadece Kuzey Suriye'ye bakarak ABD ile ilişkilerimizi tartışamayız.
90'lardan bu yana bir operasyonu olarak hazırlanıp sahaya sürülmüşse...
15 Temmuz, ABD'nin 'yi istediği "yol"a getirmek için en acımasız ve umarsız hamlesiyse...
ABD hemen bütün yönetim organlarıyla 2013'ten bu yana Türkiye'de iktidarı değiştirmeye yönelik tavır koymuşsa...
Bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi yapabilir miyiz?
***
ABD nerede duruyor?
ABD'nin FETÖ'ye yaklaşımını da mercek altına alarak bu sorunun cevabını karara bağlamak zorundayız.
Bu kadar yalın!
'da dahil olmak üzere stratejik ittifakımız sürer mi?
Bunun için top artık ABD'dedir.
Biz uzun vadede "bağımsızlık" tercihimizi yaptık.
Tabii şu nokta açık.
Sürecekse, bu ancak yeniden tarif edilmiş bir ittifak biçimi üzerinden olacak.
Şu yaşadığımız günler "geçiş" günleri...

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