ABD ile ilişkimiz nasıl yürüyecek, ne olacak?

Çok sıcak bir soru...

Afrin operasyonu tamamlandıktan sonra sıcaklık daha da artacak.

Hedefimizde Münbiç'in olduğunu açıklamamızdan hemen sonra CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı) Joseph Votel derhal CNNInternational'a "kendi kuvvetlerini Münbiç'ten çekmeyi düşünmediğini" söylemesi manidar.

Şimdi burada durup 15 Temmuz ve hemen sonrasına dönmek gerek.

Ne ilgisi var mı, diyeceksiniz?

Çok ilgisi var.

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