ABD ile ilişkimiz nasıl yürüyecek, ne olacak?***15 Temmuz darbe girişiminin ve bütün FETÖ tezgâhlarının arkasında ABD'nin olduğunu biliyorsak,
Çok sıcak bir soru...
Afrin operasyonu tamamlandıktan sonra sıcaklık daha da artacak.
Hedefimizde Münbiç'in olduğunu açıklamamızdan hemen sonra CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı) Joseph Votel derhal CNNInternational'a "kendi kuvvetlerini Münbiç'ten çekmeyi düşünmediğini" söylemesi manidar.
Şimdi burada durup 15 Temmuz ve hemen sonrasına dönmek gerek.
Ne ilgisi var mı, diyeceksiniz?
Çok ilgisi var.
bunu
bir kenara bırakıp sadece Kuzey Suriye'ye
bakarak ABD ile ilişkilerimizi tartışamayız. FETÖ
90'lardan bu yana bir CIA
operasyonu olarak hazırlanıp sahaya sürülmüşse... 15 Temmuz
, ABD'nin Türkiye
'yi istediği "yol
"a getirmek için en acımasız ve umarsız hamlesiyse...
ABD hemen bütün yönetim organlarıyla 2013'ten bu yana Türkiye'de iktidarı değiştirmeye yönelik tavır koymuşsa... Bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi yapabilir miyiz?***
ABD nerede duruyor?
ABD'nin FETÖ'ye yaklaşımını da mercek altına alarak bu sorunun cevabını karara bağlamak zorundayız.
Bu kadar yalın! NATO
'da dahil olmak üzere stratejik ittifakımız sürer mi?
Bunun için top artık ABD'dedir.
Biz uzun vadede "bağımsızlık
" tercihimizi yaptık.
Tabii şu nokta açık.
Sürecekse, bu ancak yeniden tarif edilmiş bir ittifak biçimi
üzerinden olacak.
Şu yaşadığımız günler "geçiş
" günleri...