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HAŞMET BABAOĞLU
12 Nisan 2018, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Canı sıkılan gençler...

Kızlı erkekli dört genç yan masamdalar.
Anladığım; üniversitedeki derslerini kırıp gelmişler.
Öyle canları sıkılıyor ki, birbirleriyle iki çift laf etmek dahi içlerinden gelmiyor.
Hep oflama poflama.
Sonunda içlerinden biri cebinden oyun kâğıtları çıkardı.
Çare diye bunu bulmuşlar.
Geçen gün ajanslardan geçen bir haberi hatırladım:
"Gençler sosyal medya paylaşımlarından da sıkıldılar, ilgilerini kaybediyorlar." Bazıları bunu "hayırlı" bir gelişme sanıyor, değil oysa.
Bu konu üzerinde durmak zorundayız.
Çünkü "can sıkıntısı" dediğimiz şey buzdağının görünen yüzü.

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