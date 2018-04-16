Durup dikkatle izlemek varken...

Sıradan insanın acısını içimizde hissedip öfkelenmekle dünya egemenlerinin dalaşmasında tribün taraftarı olmanın derin farkını anlama vakti gelmişken...

Ne oldu?

Suriye'ye gönderilen 105 füze üzerinden birbirimizi hırpalamaya başladık.

Birileri ötekilerle "hani 3.

Dünya Savaşı çıkacaktı, şiştiniz mi?" diye dalgasını geçmeye çalışıyor.

Birileri "neden Rusya karşılık vermedi?" diye tepiniyor.

Bazıları da "70'e yakın füzenin düşürüldüğü doğru mu, uçakların tamamı geri döndü mü?" gibi sorular üzerinden şüphe yaratmayı seviyor.

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