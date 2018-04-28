Sabahın erken saatleri...

Çarşı yavaş yavaş canlanıyor.

Kafeler, banka şubeleri, lokantalar, dükkânlar güne hazırlanıyor.

Şehrin sabaha özgü sesleri gövdesi caddeye şefkatle eğilmiş iki ağaca tünemiş kuşların bahar sevinci taşıyan ötüşlerine karışıyor.

Böyle yazdım ama...

Tam öyle değil!

Çünkü bir büfe ve iki kafeden gelen müzik sesleri hepsini bastırıyor.

***

***

***