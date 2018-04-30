AK Parti'nin aday adaylığı süreci tamamlandı.

Aday adaylığı duyurulanların bazılarına (ki sayıları hiç az değil) baktığımda zihnimde hesaplaşmaktan kaçamadığım sorular oluştu.

Acaba bir haftadır bütün parmakların muhalefetin çatı adayı arayışına işaret etmesi ve sürekli Gül'ün adaylığı ile meşgul olmamız başka önemli sorunlar karşısında bir tür "seçici körlük" mü oluşturacak?

Oluşturmamalı!

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Ne demek istiyorum, açayım......Her fırsatta "millilik" ve "milli ittifak" konularında mırın kırın edenler......15 Temmuz'un bir dönüm noktası olduğunu kabul etmekte gönülsüz davrananlar...On beş yıllık iktidar süresi içinde gitgide ""layanlar...Bir de ne göreyim ki...Hepsi aday adaylığına kuyruk olmuşlar.Elbette partinin yetkili kurulları bu durumu titizlikle değerlendirecektir.Ve umarım ki, aday adayı olduklarını sevinerek gördüğümda ağırlık verilecektir.Ama sosyal medyaya bakıyorum ve adaylıklarını ilan edenleri gördükçe kendimigibi hissediyorum.Kripto kırıntıları, tuhaf STK bağlantılılar, ""lar falan...Bayağı da kalabalıklar.Hepsini geçtim, esas olan şu ki...24 Haziran sonrasında ülkenin ve meclisin yeni bir enerji ve vizyona ihtiyacı olacak!meclisetaşınmasın...Şimdilik bunu not düşeyim de...Sonra gerekirse yine konuşuruz.