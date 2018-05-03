Canımızı yakan gerçeklerle yüzleşmemek için uç vakalara odaklanmak...
Medyanın bildik işi bu, diyeceksiniz..
Bütün dünyada böyle...
İyi de medyayı buna kışkırtan, her uyduruk haberin üzerine atlayan kim?
Cevap açık; biz...
Birkaç gün öncesine dair gazetelerimizde boy gösteren şu haberi hatırlayacaksınız, zaten aklınızdan çıkmamıştır: "Genç anne tatile gidebilmek için iki çocuğunu öldürdü."
Bu başlığın altında Rusya'nın Novgorod şehrinde çocuklarıyla yalnız yaşayan 27 yaşındaki Elena Kerimova'nın mayıs ayı için bir tatil paketi satın aldığı ama çocuklarını bırakacak kimse olmadığı için onları soğukkanlılıkla boğup sonra da yangın süsü verdiği yazılıydı.
Haber aldı, yürüdü.
Kimse de "yahu olur olmaz şeylere cinnet diyoruz, bu cinayetin soğukkanlı bir kurgu olduğuna nasıl inanıyor, inandırılıyoruz?" diye sormadı.
Çünkü günümüz insanı tatil fikrinin kölesi...
Sadece tatillerde "yaşadığına" inanan; geri kalan her şey berbat da olsa bir hafta güzel tatil yapınca mutlu bir hayat sürdüğünü düşünen tuhaf insanlar olup çıktık.
Sıradan saçmalıklar düzenimizin belki en büyük parçası bu!
Bunu biliyoruz aslında ama örtüyoruz.
İşte bu tür haberler çaktırmadan örtüyü kaldırıp o çıbanı kaşıyor.
Yüzleşmeye var mıyız?
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AYNA
Ey akıl sahibi! Senin dikenle ne işin var, gülü demet yap! İşin kusurları görmekse tavus kuşunda çirkin ayaklardan başka şey göremezsin. ŞİRAZLI SADİ