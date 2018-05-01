Biz seçim sathı mailine girdik diye sanki dünya da durup bizi bekliyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz.

Yok tabii öyle bir şey!

ABD hızını hiç kesmedi.

Yeni Ortadoğu planlarında bir değişiklik varmış gibi görünmüyor.

(Yeni diyoruz ya, günübirlik bakmaya alıştığımızdan, yoksa şimdi uygulamaya sokulan planların geçmişi 1991'e kadar uzanıyor.)

Suudi Arabistan'ın dönüşümü sürüyor.

Batı medyasının satır aralarına bakılırsa, Birleşik Krallık'ta kafa karışıklığı sürüyor.

Ama Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'daki Ürdün, Irak gibi derin müttefikleri Washington karşısında yelkenleri indirdiler.

Katar tedirgin biçimde beklemede...

İran zorda.

Rusya sessizce hesap kitap yapmaya başladı.

Bunları niye yazıyorum?

Seçim sonrası içine çekileceğimiz tabloyu görelim ve Cumhurbaşkanlığı sistemine duyduğumuz ihtiyacı bu vesileyle bir kez daha anlayalım diye...

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