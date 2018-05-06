Hisset şimdi. Benimkinden başka bir yüreğin yok. (E.HEMINGWAY / Çanlar Kimin İçin Çalıyor?)

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Ben kendim ne kadar varsam aşkım da o kadar var. Olabilir ki, geçicidir. Nitekim ben de geçiciyim. (/ Ciğerdelen)Bize bugün ya da dün ne olduğumuzu en iyi anlatan şey, uykuya dalmış bir bebeğin teninin kokusudur; yanı başında olduğumuzu, karanlıkları uzaklaştırmaya, dağıtmaya, gerekirse yok etmeye hazır olduğumuzu bildiğinden, hiç korkusuz, kaygısız, ürpertisiz, ağzı yarı aralık uykuya dalmıştır (...) sütten beslenen, gülümsemelerden, ninnilerden, koruyan ve güven veren ellerden beslenen yaşamın kendi mırıltıları.../ Kokular)Deniz, içinde suyu, tuzu ve soğuk bir güneşi zaptetmiş şişkin bir yelken gibi kokuyordu. (/ Koku)Öyle dalmıştı ki ayaklarının altında deniz, başının üstünde gök olduğunu, rıhtım boyunda taşlara oturduğunu, sabahın yaklaştığını, açlığını, parasızlığını, hepsini tamamen unutmuştu. (/ Sürgün)Yalnızdım. Tek başıma değildim ama müthiş yalnızdım. (/ Sahilde Kafka)Delinin suçu sadece kendini tercih etmesidir. (/ Ateşler )Rüyalarıma girdiğin anı iyi biliyorum. Tibet'te kaybolduğun sanılıyordu. Birkaç gündür senden haber alınamıyordu. İşte o zaman senden hoşlanmaya başladım. Bir şeyi yitirebileceğimi anladığım an sevmeye başlarım ben (...) Kendini fazla sergileyen kişi karanlığı arar, görünmemek ister, Tibet'e falan ihtiyaç duyar, değil mi Richard? Ama bu da bir roldür. Seyircisi olduğunda sahneye koyulacaktır. (/ Sevgili Richard Gere )Tam da bunun için yüksek binalar inşa ediyorsunuz, değil mi? Hepsi de bir gün yıkılacakları hayaliyle inşa edilen güç ve refah sembolleri değil mi?Aşağı indirilirken görebilmek için insan böyle şeyler inşa eder. Apaçık bir provokasyon işte! (/ Falling Man)Dehaya inanıyor musunuz? Hayır! Sanırım bir icat bu... (/ G)İnsan kendi hakkında söylenen güzel şeylere yalan da olsa inanıyor. (/ Sardalya Sokağı)