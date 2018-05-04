Seçim sürecinde yaşadıklarımızın tamamen ülkeye, buraya, yerele özgü olduğunu sanan varsa...

Onlara siyasetle ilgilenmeyi bırakıp futbol benzeri şeylere odaklanmalarını tavsiye ederim.

Şunu bilelim...

Dünyanın eli, kolu, aklı Türkiye'nin içinde...

Kurcalıyor, karıştırıyor, test ediyor, yönlendiriyor.

Unutmayın...

Dışarıda ne oluyorsa, burada bir karşılığı var.

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Nisan ayı içinde aniden Kuzey Suriye'ye asker indirmeye başlayan ve YPG üzerindeki etkisine dayanarak Pentagon'la itişmeye başlayansanıyorsunuz?Bunu anlamak için HDP'yi ısrarla muhalefet ittifakına itenlere bakın!Muhalefet adayının mutlakade kapsaması gerektiği fikrini ısrarla CHP'ye empoze eden dinamik mesela...Bu basitçe bir taktik mi sanıyorsunuz?ve AK Parti'nin güçlüsosyal etkisini kırmak için2013'ten beri tezgâhta.Çok yeni bir gelişmeye de bakabiliriz...İki ay içinde ABD ile çatışmaktan Rusya ile kapışmaya itilen ve sırtını dayadığı küreselciler tarafından terk edilmek üzere olanüzerinde durmaya değer, değil mi?Hepsinden önemlisi şu...Üstelik Erdoğan hiperaktif bir özellik sergiliyor.Bağımsızlık vizyonu lafta kalmıyor.Uluslararası kurumları yenilenmeye zorluyor, Türkiye'nin eski ittifaklarını sorguluyor, askeri sanayiyi güçlendiriyor ve yeni çıkış yolları arıyor.Son kertede biliyoruz ki, ne ABD ne Avrupa Türkiye'siz yapabilir.Fakat içlerinde yer eden "" giderek büyüyor.24 Haziran'a kadar dışarıdaki bu korkunun içerideki etkilerini yaşayacağız.Bunu hep aklımızın bir köşesinde tutup uyanık olalım.