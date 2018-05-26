Eksikliği fazlalıkla gidermeye kalkışmak...

Boşluğu tıka basa doldurunca "bolluk" elde edeceğini sanmak...

Zaman elimizden kayıp gidiyor diye hızla arkasından koşarsak yakalayacağımıza inanmak...

İçi daraldıkça oturulan evi ve çevreyi genişletmenin, eşyaları çoğaltmanın çare olacağı hissine kapılmak...

Kaderin ödüllerine iştahla sarılırken, sillelerine kapıyı kapatmaya çalışıp beceremeyince kahrolmak...

İşte modern insanın kolunu, bacağını ve en fenası ruhunu kaptırdığı tuzak.

Sonuç...

Şık gösterilmeye çalışılan aşırılık.

Orta yolu (hayırlı olanı) ıskartaya çıkartan ifrat ve tefrit tahterevallisi.

Dolgu kültürü.

Her çukura, her yaraya, her eksiğe, her acıya suni ve geçici bir "dolgu"yla çözüm aramak...

***

***

Nereye geleceğim?Geçen gün(Özyılmazel) isyan içindeyazdı hani...Meryem Uzerli bile yüzüne yaptırdığı operasyonla işin ayarını kaçırmış diye...Hiç şüpheniz olmasın ki,da sözünü ettiğim geniş kapsamlı "" dediğim şeyin bir parçası olup çıktı.Allı pullu bir davetten dönen arkadaşımın söylediklerini hatırlıyorum: "Kırk yıldır tanıdığım hanımların adlarını karıştırdım, sürekli pot kıracağım diye korkudan öldüm, hepsi birbirinin aynıydı. Kozmetik gelişme güzel olabilir ama bu neyin nesi yahu?"Batılılar bu operasyondan geçmiş yüzler için "" diyorlarmış. Ayşe "demiş.Bana kalırsa, "" ve ne garip ki hepsi aynı yerde buluşmuş yüzler bunlar.İronik üstelik.Hani farklı olunacaktı?Hani güzellik farklılıklardaydı?Şimdi kozmetiği bir kenara bırakıp esasa dönelim...Günümüz kültürünün esas sistemi sorgulatmayan ama insanları oyalayıp teslim alan "" üretmesi meselesine yani..." kavramını olumsuz bir şey gibi değerlendirip ondaki "" özelliği bir kenara iterek bu tuzaktan kurtulmak mümkün değil.Aşırılığın ona iyi geldiği hiç görülmemiştir.Hele şumeselesi...Unutulmaya yüz tutan bu kavram sıradan bir manaya sahip değildir, hayatımızdaki yeri sandığımızdan daha derindir.Oysahakiki tedavinin ilk adımıdır.