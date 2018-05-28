27 Mayıs'tan yedi yıl sonrası... Giriş sınavı için zamanın gözde kolejlerinden birinin avlusundayız.

Kolej diyorum ya, hepsi o sıralarda basbayağı misyoner okulları. Ama bir kez girmeyi başarıp mezun olursan sırtın yere gelmiyor, falan.

Avluda siyah gözlüklerinin ardına saklanarak birbirlerinden mesafelerce uzak duran iki grup var.

Çocuk gözümle bile dikkatimi çekiyor: İki grup da kılık kıyafet, hal ve tavır olarak birbirinin aynısı. Ancak bir grup muzaffer ve kibirli duruşuyla belirginleşiyor.

Diğer grupta kırgın bir boyun eğiş, dudak kenarlarına yerleşmiş derin bir acı var.

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Annemin elini sıkıp "" diye soruyorum. Fısıldıyor: "..."Bazılarını tanıyor annem, anlatıyor. Kim kimin karısı, çocuğu, torunu, vs...Çok meraklı, okuyan, soran bir çocuğum. Bayar'ı, Menderes'i, İnönü'yü ezbere biliyorum. Annemin anlattıklarını üç aşağı beş yukarı anlıyorum.Sonra dönüp bizim gibi birkaç aileye göz gezdiriyorum.Onlara hem yakın hem de ne kadar yabancıyız!Bu iki gruba bakıp "" diye düşünmüş müyümdür acaba?Sanmam. Çocuğum daha.Ama o günden aklımda kalan bu manzara oluyor.Çok uzun yıllar sonra daha net biçimde anladım tabii...27 Mayıs darbesi millet iradesine karşı yapılmıştır ama kavga aynı "" içinde çıkmıştır.Askerleri darbeye kışkırtan CHP kadroları ve imtiyazlarını kaybetmek istemeyen yüksek bürokrasiBunu şimdi niye böyle kalın çizgilerle vurguluyorum?Bir nokta yanlış anlaşılmasın diye...Doğrudur, 27 Mayıs'tan çıkartılacak çok ders var.Amade asla gözden kaçırmamalıyız.Millet, kendisi bizzatediyor.Halk, demokrasinin tam orta yerinde.2002'nin siyasi tarihimizdeki "devrimsel" yönü budur.O yüzden Türkiye'nin düşmanları bin türlü farklı tezgâhı devreye sokuyor.