Geç kalınca...

Hastalığın devası bulunmuyor.

Geç kalınca...

Hiçbir söz hedefe dokunup uyandırmıyor.

Hele söz konusu olan "sersemletilmiş" zihinler ise.

Şu da var tabii...

Bir kez millete çok uzaktan bakınca bir daha yakınlaşıp kendine çeki düzen vermek zor, çok zor.

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ahbapları, bazı eski CHPvekillerini ve onlarayakın yazar çizerleri izlerkenaklımdan ister istemezbu cümleler geçti.Dünisyan içindeydi: "Seçim bildirgesi Altı Ok'un yeniden tanımlanacağı yer mi? Bunları yazanlar adeta 'Elveda CHP' demişler. CHP'nin milliyetçilik okunu HDP'nin 'eşit yurttaşlık' sloganına, yani etnik yurttaşlık kavramına eşitlemek ne tür bir cürettir?"Bu sözler benigeri götürdü.2015 yılıydı. Gazeteler "Ana muhalefette istifa depremi" başlıklarını atmışlardı. Tv tartışmalarının ana konusu bu olmuştu. Oysa tabanda yaprak kıpırdamıyordu.İzmir milletvekiliydi Güler ve istifa konuşmasında "" gibi bayağı sarsıcı şeyler söylemişti ama oylarını otomatiğe bağlamış İzmir CHP seçmeni dediklerine dönüp bakmamıştı bile.Eh, eski ezberlerinize ve demode sloganlarınıza sürgit güvenirseniz......Olacağı buydu işte!Şimdi CHP seçim beyannamesinidiye dertlenmekten öteye gidemezsiniz.Teşkilatı geçin......Yoksa CHP çok önceden kendi kendine işini bitirmiş; sosyal tabanını ""in cazibesine mi terk etmişti?