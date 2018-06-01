Zamanı geldi ya...

Sosyal medya yine Gezi güzellemeleriyle doldu.

Anlaşılıyor ki...

"İlk üç gün çok iyiydi"ciler aynen devam. Onlara göre sonra ne olduysa olmuş, her şey berbat olmuş.

Hatta "her şey iyi giderken kötü bir ruh ortalığa hâkim oldu" diyenleri bile var.

Gerçekte pek uyanık, görünüşte (yalanda) ise saftorik takılanları da var.

Neymiş? "Gezi direnişi tüm dünyaya sessiz, kibar ve eğlenceli bir protesto nasıl yapılır, onu öğretmiş"miş...

Eh, birtakım çalışılmış hareketler boşuna sahnelenmedi!

Yani arka planda gerçekten de bir "zekâ" vardı; karanlık bir zekâ...

Düşünsenize...

İşyerleri tahrip edilir, ambulanslar devrilir, otobüsler yakılırken ve bütün ülkede bir "iç savaş" atmosferi yaratacak olaylara kapı açılırken göz önüne "duran adam", "meydanda yoga", "direnen piyanist" ve benzeri şeyler çıkartıldı.

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