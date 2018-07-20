Birinin eksiği öbüründe gizli iki dünya, Doğu ve Batı... Batı'nın kolay takdir edilir zaferi, madde nakışlarında ve süsünde; Doğu'nun müdafaasızlığı da maddi sefaletinde ve madde çelmesiyle düşürülmüş olmak fecaatinde... N.F.KISAKÜREK
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