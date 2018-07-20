Birinin eksiği öbüründe gizli iki dünya, Doğu ve Batı... Batı'nın kolay takdir edilir zaferi, madde nakışlarında ve süsünde; Doğu'nun müdafaasızlığı da maddi sefaletinde ve madde çelmesiyle düşürülmüş olmak fecaatinde...

N.F.KISAKÜREK