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HAŞMET BABAOĞLU
20 Temmuz 2018, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Ayna

Birinin eksiği öbüründe gizli iki dünya, Doğu ve ... Batı'nın kolay takdir edilir zaferi, madde nakışlarında ve süsünde; Doğu'nun müdafaasızlığı da maddi sefaletinde ve madde çelmesiyle düşürülmüş olmak fecaatinde...
N.F.KISAKÜREK

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