1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nı hatırlarken aklımıza hemen Kocatepe muhribinin kendi uçaklarımızca batırılması gelir.

Acıdır, askeri tarihimizin yaralarındandır.

Fakat sadece oraya takılırsak, 50 yıldır hiç savaşmamış bir deniz gücünün deniz aşırı amfibi harekâtı başarıyla gerçekleştirdiğini unuturuz.

Dünya egemenleri ise unutmaz, mim koyar.

Tabii buna 1996'da ilk Kardak krizinde donanmamızın çok kısa süre içinde savaş durumuna geçmesini, 90'larda ve 2000'lerin başlarında Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda gemi dolaştırabilme kapasitesine yükselmesini de eklemeliyiz.

Neden yazıyorum bunları?

Akdeniz'de sular ısınırken kafamıza dank eden konulardan birini; FETÖ'nün neden Deniz Kuvvetleri üzerinde özel olarak çalıştığını anlamaya başlangıç olsun diye...