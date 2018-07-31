Meslek dayanışması kılıfı altında sergilenen meslek faşizminden bıktım.

Ne yaparlarsa yapsınlar, hekime laf yok, avukata (sakın ha!) laf yok, gazeteciye laf yok, öğretmene laf yok, taksiciye laf yok...

Neden?

Bu soruya doğru düzgün cevap verebilen tek kişi yok.

Ama bu mesleklerden birine azıcık eleştiri getirirseniz sizi pişman etmeye hazır meslek örgütleri ve linç etmeye doymayan sosyal medya hesapları tonla...

İtiraf ediyorum ki, pes ettim.

Ama bir yanlışı eleştirmek veya bir kötülüğü deşifre etmek gerektiğinde bu düzen sadece kimliksiz, mesleksiz, işsiz güçsüz insanları hedef alalım istiyorsa...

Orada yokum, asla olmayacağım.

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