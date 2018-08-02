Malum, üniversite tercih günlerindeyiz...

Peki üniversitelerin ve üniversiteye gidecek gençlerin gerçek sorunları medyada ve kamuoyunda masaya getiriliyor mu?

Ben rastlamadım.

Varsa, yoksa reklamlar!

Uzmanlar konuşuyor deniyor ama hepsi bir vakıf (adları böyle olunca havaları da arttı, "özel" oldukları unutuldu) üniversitesinin reklamını yapıyor.

Rekabetçi bir piyasa, muazzam bir ticaret borsası...

Hocalar bana gücensinler istemem ama izlerken gülesim geliyor; bazılarının hali "çaya, çorbaya, hastaya pastaya, ölü balığa deva bunlaaaar!" diye bağıran pazarcı esnafını andırıyor.

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Siz de fark etmişsinizdir...Öyle "bizim üniversiteyi bitirirseniz şıp diye iş bulursunuz" türünden davetler çoktan gündemden düştü.Geçen yıl "r" modasıvardı. Üstelik adamın üniversiteyiyarım bıraktığından, butercihini de her konuşmasındaözel olarak vurguladığından bilehaberleri yoktu.Şimdi "" gibi moda deyimler önde. Bir üniversite de acaba ""ndan tanıtım sloganı üretmiş midir diye baktım ama göremedim. Belki gelecek yıla olur.Sonuç olarak öyle bir tablo çiziliyor ki, sanki devlet üniversitelerine yerleşecek öğrenciler "" gibiler.Bir de tam bu zamanlarda şöyle laflar dolaşıyor ortalıkta: "Öğrenciler, sonra anne babalarına ve uzmanlara danışarak karar vermeliler..."Bu türden laflar beni bitiriyor!Kimse sormuyor:derkençocuklarda kalplerini dinleyecekhal mi kalır?İyisi mi?Bu yazıyı da her yıl yaptığım gibi bitireyim...Sırf ebeveyn okurlarımın hoşuna gitsin diye lacivert laflar ederek gerçeği saklayacak halim yok.Devlet veya vakıf üniversitesi, gerçekten iyi olan üniversitelerin sayısı iki elin parmaklarını bulmuyor.O halde dikkat edilecek nokta açık...ve karşımıza çıkan"dir.Üniversite tercihi mi?Bana sorarsanız,Tek bir iyi hoca çok şeyi değiştirir.Bir de üniversite demek "muhabbet" demektir; arkadaşlığı, çayı, kahvesi iyi mi, ona da bakın!