Savaş sanatında stratejinin anlaşılamazlığı en önemli unsurdur. Duruş belirsiz, hamleler öngörülemez olunca, hamleye karşı düşmanın hazırlığı da suya düşer. Zafer öngörülemeyen akılcılığın ve izi fark edilemeyen yürüyüşündür.

(SUN Zİ /Savaş Sanatı)