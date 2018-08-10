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HAŞMET BABAOĞLU
10 Ağustos 2018, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Ayna

sanatında stratejinin anlaşılamazlığı en önemli unsurdur. Duruş belirsiz, hamleler öngörülemez olunca, hamleye karşı düşmanın hazırlığı da suya düşer. Zafer öngörülemeyen akılcılığın ve izi fark edilemeyen yürüyüşündür.
(SUN Zİ /Savaş Sanatı)

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