Savaş sanatında stratejinin anlaşılamazlığı en önemli unsurdur. Duruş belirsiz, hamleler öngörülemez olunca, hamleye karşı düşmanın hazırlığı da suya düşer. Zafer öngörülemeyen akılcılığın ve izi fark edilemeyen yürüyüşündür. (SUN Zİ /Savaş Sanatı)
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