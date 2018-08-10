David Copperfield'i hatırlayanlar vardır...

Bir zamanlar onun illüzyon şovları tv kanallarınca kapışılırdı.

Çekici ve mübalağayla süslü bir stili vardı.

Gölde yürüdü, Çin Seddi'nin bir yanından girip öteki yanından çıktı, Niagara Şelalesi'nin coşkun sularına kapılan tabut gibi bir kutunun içinden sağ salim çıktı, vs.

Hatta Miami'de bir silahlı soyguna uğramış, yanındakiler paralarını kaptırırken o yine illüzyon numaralarıyla cüzdanını kurtarmıştı.

Sonra onu taklit eden çok illüzyonist (gözbağcı) çıktı. Şimdilerde sanırım gençler bizde Aref'in, dışarda Dynamo'nun numaralarını seviyorlar...

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Geçen gün illüzyonistlerden laflıyorduk...Uzun süreyapmış bir arkadaş "onubunu bilmem,, hilelerinide bizim gibi ülkelerdeyalap şapgerçekleştiriyor"demez mi?Anladık tabii ama açıkladı..."Bugün iyi eğitim görmüş bir liseli çocuğa sömürge katliamlarının sorumlusunun Avrupa olduğunu,, o yere göğe koyamadığımız felsefesinin dahi beyaz ırkçılığa dayandığını anlatamazsın. Ama çocuk sanauzun uzun konuşabilir. Ona göre kötü şeyler sanki tarih öncesinde kalmıştır. Şimdi söyleyin,kalmaz mı?"Öğretmen arkadaşımızın esas derdini tahmin etmişsinizdir.Aslında toplumsal zihniyetimizin olgunlaşmasını engelleyen çok ciddi bir mesele.Tarihin kilometre taşları bir masal gibi anlatılınca bugünle bağlanmıyor, bağlanamıyor.Hele İkinci Dünya Savaşı öyle üstünkörü öğretiliyor ki, asla kabul edilemez!İki büyük dünya savaşını filmlerden öğrendiği için "senaryo" sanan kuşaklara "" deyince çırılçıplak bir gerçekten söz edildiğini nasıl anlayacaklar?